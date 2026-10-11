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У Добоју одузето више од два килограма дроге и новац, ухапшене двије особе

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11.10.2026 12:58

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Више од два килограма дроге заплијењено је у полицијској акцији "Слипер", двије особе су упапшене, а за једном се још трага, саопштено је из ПУ Добој.
Фото: Уступљена фотографија

Више од два килограма дроге заплијењено је у полицијској акцији "Слипер", двије особе су упашене, а за једном се још трага, саопштено је из ПУ Добој.

А.Д. из Добоја и Ј.С. са подручја општине Добој југ, ФБиХ, јуче су ухапшени у оперативној акцији Полицијске управе Добој, Управе за организовани и тешки криминалитет Министарства унутрашњих послова Републике Српске и МУП-а Зеничко-добојског кантона, док се за А.З. из Добоја још трага.

Осумњичени су ухапшени због постојања основа сумње да су извршила кривично дјело неовлаштена производња и промет опојних дрога, наводи се у саопштењу.

На основу наредбе Окружног суда у Добоју извршени су претреси на више локација на подручју града Добоја и општине Добој југ, које користе осумњичена лица.

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Током реализације акције "Слипер", која је спроведена од 30. јуна до 10. октобра, одузето је 1.609 грама "амфетамина", 616 грама марихуане, 234 таблете прибављене ради злоупотребе, 1.030 евра и 270 КМ, мобилни телефони, СИМ картице, дигитална вага за прецизно мјерење, као и други предмети који могу послужити као доказ у кривичном поступку, истакли су из полиције.

А.Д. и Ј.С. ће уз извјештај о извршеном кривичном дјелу бити предата у надлежност Окружног тужилаштва Добој, док је потрага за трећим лицем у току.

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У овим активностима учествовали су и припадници Управе за полицијску подршку МУП-а Републике Српске.

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Тагови :

хапшење

Добој

Акција Слипер

Дрога

пронађен новац

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