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Папа Лав мора на операцију

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11.10.2026 13:13

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Папа Лав
Фото: Таnjug/AP Photo/Gregorio Borgia

Папа Лав рекао је да су љекари открили малу израслину на његовим плућима током недавног здравственог прегледа и да ће ове седмице бити подвргнут операцији како би је уклонили.

Папа (71) рекао је ходочасницима на Тргу Светог Петра током своје молитве нед‌јељом да је израслина "добро контролисана" и откривена у раној фази.

"Недавно су, током прегледа, љекари пронашли чворић на мојим плућима. Откривен је у веома раној фази", рекао је папа Лав.

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Он је истакао да љекари сматрају да је препоручљиво интервенисати.

"Пратећи њихов савјет, одлучио сам да се подвргнем операцији како бих га уклонио. Операција је већ заказана за наредних неколико дана", рекао је поглавар Римокатоличке цркве.

Прес-служба Ватикана саопштила је да се очекује да ће папин опоравак од операције трајати око седам дана.

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Тагови :

папа Лав

Операција

Плућа

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