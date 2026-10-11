Минић: Двије деценије са екипом дијелим ловачке и животне приче

Аутор:АТВ редакција
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Коначно недјеља са мојом екипом из групе Црквина, са којом ловим више од 20 година, написао је кандидат за предсједника Републике Српске, Саво Минић, на Иксу.
"Двије деценије дијелимо и ловачке и животне приче, а ту је и мој вјерни Темпо, увијек спреман за акцију", написао је Минић.
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Додик: Народ зна ко вриједи, 20 година нисмо изгубили изборе
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