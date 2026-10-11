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Минић: Двије деценије са екипом дијелим ловачке и животне приче

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11.10.2026 12:51

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић са ловачком екипом из групе Црквина, са којом лови више од 20 година.
Фото: Savo Minić/X

Коначно недјеља са мојом екипом из групе Црквина, са којом ловим више од 20 година, написао је кандидат за предсједника Републике Српске, Саво Минић, на Иксу.

"Двије деценије дијелимо и ловачке и животне приче, а ту је и мој вјерни Темпо, увијек спреман за акцију", написао је Минић.

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Тагови :

Саво Минић

Ловци

ловац

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