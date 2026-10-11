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Додик након побједе СНСД-а: Дали смо завјет, не одустајемо од Српске

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11.10.2026 08:22

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Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Фото: ATV

Велика побједа СНСД-а, Жељке Цвијановић и Саве Минића јасна је потврда да народ Републике Српске снажно стоји уз наше политике, поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик.

"Народ је гласао за стабилност, мир и сигурност, као и за непоколебљиву одбрану Републике Српске. У Храму Свете Тројице у Бањалуци, само дан након избора, дали смо свечани завјет да од својих политика нећемо одустати и да ћемо учинити све да додатно ојачамо Републику Српску", истакао је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

СНСД

избори

Република Српска

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