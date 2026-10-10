Српска поново на мети напада из ФБиХ због иностраних лобирања

Аутор:Теодора Беговић
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Све се сем успјеха опрашта, каже народна пословица, а доказује ФБиХ која поново испаљује отровне стрелице према Србима.
Бошњачки медији већ данима измишљају разлог да оптуже и нападну Републику Српску због иностраних лобирања. Између осталог, споран је и уговор са компанијом Continental Strategy.
"Да, имамо уговор. Шта је спорно? Нисмо хтјели то да радимо као Дино Конаковић и да перемо прозоре за 350 хиљада долара или измишљамо нешто. Нама треба истина у Републици Српској и ништа није спорно. Тај уговор има ознаку тајности. То што је сад тај уговор постао сметња је због политичког дебакла у Федерацији и због геостратешког губитка и свега оног што је имало политичко Сарајево. Овдје је све јасно као дан", поручио је премијер Владе Републике Српске Саво Минић.
Глобалистички медији покушавају да се преко Републике Српске обрачунају са предсједником Трампом, а сарајевски медији се обрачунавају са Републиком Српском преко предсједника Трампа којег отворено мрзе, поручује Жељка Цвијановић. Република Српска поштује политику и приступ актуелне америчке администрације и због тога смо изложени нападима њених противника из Вашингтона и из Сарајева.
"Што се тиче лажних тврдњи да су Република Српска и њени представници експоненти страног утицаја, јасно поручујемо да смо ми искључиво просрпски оријентисани и да сарађујемо са свима који поштују нас и наш уставни капацитет заснован на Дејтонском споразуму. У мору лажи које се пласирају ових дана, највећа лаж је да су представници Републике Српске некоме плаћали за састанке са званичницима Сједињених Америчких Држава", јасна је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
Напади из политичког Сарајева су доказ њихове фрустрације зато јер је престала да дјелује њихова пропаганда у којој је политичко Сарајево симбол жртве и праведности, поручује Огњен Тадић.
"Најглупље у свему томе је то што су изабрали причу гдје сарадња са Републиком Српском компромитује САД. То је заиста неопјевана глупост због тога што је Република Српска данас у цијелом свијету један од најбољих примјера како једна мала земља може да сарађује са великим силама, не петљајући се у њихове велике послове, а налазећи начин да сачува свој интерес и да се избори за своје мјесто у међународној заједници", објаснио је правник Огњен Тадић.
Република Српска настоји да заштити свој идентитет, уставне надлежности и хришћанске вриједности. Очигледно је то некима проблем, али нама није, јер вјерујемо у оно за шта се боримо, јасна је Жељка Цвијановић.
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