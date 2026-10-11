Данас је Свети Харитон: Велики празник доноси духовни мир сваком дому!

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Српска православна црква и њени вјерници обиљежавају дан Преподобног Харитона Исповедника, светитеља који је због своје непоколебљиве вјере претрпио велика страдања, а потом основао чувене монашке заједнице у пустињи.
Био је угледан и благочестив грађанин града Иконије. Надахнут духом своје земљакиње, свете Текле, Харитон је јавно исповиједао име Христово.
Када је почело жестоко гоњење хришћана у вријеме цара Аврелијана, Харитон је одмах изведен на суд пред хегемона.
Судија му је наредио да се поклони идолима, на шта му је Харитон одлучно одговорио: „Сви ваши богови су демони, који су некада због гордости свргнути с неба у пакао преисподњи.“
И исповиједио је Харитон јасно вјеру своју у јединога живога Бога, Творца свега, и Господа Исуса Христа, Спаситеља људи. Тада је хегемон наредио страшно мучење, па је читаво његово тијело било прекривено ранама. Након смрти цара Аврелијана, Харитон је коначно ослобођен из тамнице.
Упутио се ка Јерусалиму, али су га на путу пресрели и ухватили разбојници, од којих се Промислом Божијим ослободио. Није желио да се враћа у Иконију, већ се повукао у пустињу Фаранску, гдје је основао манастирску обитељ и окупио монахе.
Давши устав тој обитељи и желећи да избјегне похвале од људи, он се удаљио у другу пустињу према Јерихону, гдје је временом основана друга обитељ, названа Харитонова.
Најзад је основао и трећу обитељ, Сукијску познату као Стара лавра. Упокојио се у дубокој старости и преселио у славу Господа свога 350. године. Његове мошти почивају у његовој првој обитељи, а св. Харитону се приписује и састављање чина монашког пострига, преносе НМагазин.
„Оно што Син Божији хоће, и Отац хоће, и Дух Свети хоће. А оно што Света Тројица хоће, то и бива. А шта хоће Господ Син Божији? Он хоће да и ученици Његови буду са Њим заједно у Царству небеском; и не само Његових 12 ученика, него и сви они, вели Господ, који у Њега повјерују ради ријечи њихових.
У те се и ми рачунамо, браћо моја, који се крстисмо и вјеру апостолску примисмо и одржасмо; али само под условом ако се сами тога великог блага не одрекнемо недјелима својим, одступањем од вјере, нечистотом гријеха, богохулним ријечима и мислима.“
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
11 ч0
Друштво
16 ч1
Друштво
16 ч0
Друштво
17 ч0
Најновије
Најчитаније
09
12
09
08
09
05
08
41
08
33
Тренутно на програму