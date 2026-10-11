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Креће сезона зимске опреме: Казне до 5.000 КМ, а многи не знају сва правила

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11.10.2026 14:06

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Креће сезона зимске опреме: Казне до 5.000 КМ, а многи не знају сва правила
Фото: АТВ

Од 1. новембра у Босни и Херцеговини почиње обавеза посједовања и кориштења прописане зимске опреме, која траје све до 1. априла наредне године.

Ова законска обавеза важи без обзира на временске услове, односно и када на путевима нема снијега и леда.

Према важећем Правилнику о саобраћају у зимским условима, возачи имају неколико могућности за испуњавање законских обавеза:

Зимске гуме на сва четири точка (најсигурнија опција).

Зимске гуме на погонским точковима, уз обавезно посједовање ланаца за снијег или других одговарајућих уређаја за повећање приањања.

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Љетне гуме на свим точковима, али искључиво ако дубина профила износи најмање четири милиметра и ако возило посједује одговарајуће ланце за погонске точкове.

Важно је нагласити да возачи који на свом возилу имају четири одговарајуће зимске гуме нису дужни да стално имају ланце у пртљажнику, осим када њихову употребу изричито захтијевају посебни временски услови или саобраћајна сигнализација.

Ригорозне казне и искључење из саобраћаја

За непосједовање прописане зимске опреме предвиђена је новчана казна од 40 КМ за физичка лица (возаче), док су казне за правна лица изузетно високе и крећу се у распону од 500 па све до 5.000 КМ.

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Полиција има право да искључи возило из саобраћаја уколико оно не испуњава прописане услове, а посебна пажња током зимских мјесеци посвећиваће се и обавезном уклањању снијега и леда са читавог возила како се не би угрожавала безбједност осталих учесника у саобраћају.

Свим возачима се апелује да прије почетка зимске сезоне детаљно провјере стање својих пнеуматика, акумулатора, кочница, свјетала, брисача и расхладне течности, како би избјегли евентуалне кварове, казне и опасности током путовања, преноси ГПМаљевац.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Ауто

Гуме за аутомобиле

правила

Зимска опрема

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