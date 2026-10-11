Креће сезона зимске опреме: Казне до 5.000 КМ, а многи не знају сва правила

Аутор:АТВ редакција
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Од 1. новембра у Босни и Херцеговини почиње обавеза посједовања и кориштења прописане зимске опреме, која траје све до 1. априла наредне године.
Ова законска обавеза важи без обзира на временске услове, односно и када на путевима нема снијега и леда.
Према важећем Правилнику о саобраћају у зимским условима, возачи имају неколико могућности за испуњавање законских обавеза:
Зимске гуме на сва четири точка (најсигурнија опција).
Зимске гуме на погонским точковима, уз обавезно посједовање ланаца за снијег или других одговарајућих уређаја за повећање приањања.
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Љетне гуме на свим точковима, али искључиво ако дубина профила износи најмање четири милиметра и ако возило посједује одговарајуће ланце за погонске точкове.
Важно је нагласити да возачи који на свом возилу имају четири одговарајуће зимске гуме нису дужни да стално имају ланце у пртљажнику, осим када њихову употребу изричито захтијевају посебни временски услови или саобраћајна сигнализација.
За непосједовање прописане зимске опреме предвиђена је новчана казна од 40 КМ за физичка лица (возаче), док су казне за правна лица изузетно високе и крећу се у распону од 500 па све до 5.000 КМ.
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Полиција има право да искључи возило из саобраћаја уколико оно не испуњава прописане услове, а посебна пажња током зимских мјесеци посвећиваће се и обавезном уклањању снијега и леда са читавог возила како се не би угрожавала безбједност осталих учесника у саобраћају.
Свим возачима се апелује да прије почетка зимске сезоне детаљно провјере стање својих пнеуматика, акумулатора, кочница, свјетала, брисача и расхладне течности, како би избјегли евентуалне кварове, казне и опасности током путовања, преноси ГПМаљевац.
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