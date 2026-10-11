Упалила се ова лампица у аутомобилу? Поправка може скупо да вас кошта

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Ако возите дизелаша и на инструмент-табли се упали упозорење на воду у филтеру горива, немојте га занемарити.
Правовремена реакција може да спријечи проблеме са радом мотора и скупа оштећења система за убризгавање.
Лампице на инструмент-табли нису ту само да би упозориле возача на квар који је већ настао. Неке од њих сигнализирају проблем који, ако се на вријеме не отклони, може да доведе до озбиљнијих посљедица и великих трошкова.
Једно од таквих упозорења односи се на присуство воде у филтеру горива, а јавља се код појединих дизел-аутомобила. За разлику од бензинских мотора, дизелаши раде на принципу самозапаљења горива под високим притиском и температуром. Због тога је исправан рад система за убризгавање посебно важан, а присуство воде у гориву може да представља озбиљан проблем.
Током филтрирања горива, вода се одваја од дизела и сакупља на дну филтера, у дијелу предвиђеном за њено издвајање. Када достигне одређени ниво, сензор активира упозоравајућу лампицу на инструмент-табли.
Ако се упозорење игнорише, могу се јавити потешкоће при покретању мотора, његов неравномеран рад, губитак снаге или гашење. Вода може да изазове и корозију и оштећење осјетљивих дијелова система за убризгавање, чија поправка може бити веома скупa.
БиХ
Комшић одобрио 12.636 КМ за поправак лифта у згради у којој живи
Зато је важно да се, чим примијетите ову лампицу, провјери стање филтера и утврди да ли је потребно испустити накупљену воду или замијенити филтер. У зависности од модела возила и узрока упозорења, сервис може провјерити и цијеви, спојеве и друге дијелове система за гориво.
Филтери горива код савремених дизелаша могу бити скупи, па поједини власници покушавају да уштеде одлагањем замјене. Међутим, таква одлука може да доведе до много већих трошкова ако филтер више не обавља своју функцију како треба. Интервал замјене зависи од произвођача, модела аутомобила и услова вожње.
Код појединих возила замјена се предвиђа након одређеног броја пређених километара или одређеног временског периода, због чега је најбоље пратити сервисни план конкретног аутомобила.
У нашим условима вожње, гдје квалитет горива и услови коришћења могу да варирају, власници би требало да обрате посебну пажњу на редовно одржавање. Евентуално скраћивање интервала замјене треба договорити са стручним сервисом, умјесто да се примјењује исто правило на све дизел-маторе.
Важно је и да се користе оригинални или квалитетни замјенски филтери провјерених произвођача, као и да се гориво сипа на поузданим бензинским станицама. Ако се упали лампица за воду у филтеру горива, немојте чекати сљедећи редовни сервис — проверите упутство и одмах се обратите сервисеру, преноси Каматица.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Ауто-мото
4 ч0
Ауто-мото
5 ч0
Ауто-мото
2 д0
Ауто-мото
3 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму