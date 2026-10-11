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Фицо жестоко ударио на ЕУ: Моралисти, ускоро ћете точити скупи амерички дизел руског поријекла

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11.10.2026 14:58

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Фицо жестоко ударио на ЕУ: Моралисти, ускоро ћете точити скупи амерички дизел руског поријекла
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Словачки премијер Роберт Фицо оштро је критиковао Европску унију након договора Доналда Трампа и Владимира Путина о испорукама руског дизела Сједињеним Америчким Државама.

Фицо је Трампа и Путина назвао “фрајерима” због договора о испорукама руског дизела у САД. Како је навео, Сједињене Државе тиме добијају јефтинији дизел, а Русија велике приходе у државни буџет.

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"Брига их за цијели свијет, гледају своје националне интересе. А ми у ЕУ забрањујемо, санкционишемо, уводимо ембарго, моралишемо, плаћамо дизел као луди и тресемо се од страха хоће ли га бити довољно", рекао је Фицо, преноси Деник Н.

Говор је завршио упозорењем европским политичарима.

"Упозоравам америкофобне и русофобне политичаре да ускоро на пумпама у ЕУ могу точити скупи амерички дизел руског поријекла. То се може десити само у ЕУ која је опсједнута мржњом и не схвата реалност свијета", поручио је словачки премијер.

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Фицо је, како преноси "еРепорт", већ на почетку упозорио да резултат европске политике може бити дизел по три еура за литар или чак његова несташица.

Договор Вашингтона и Москве искористио је и као аргумент за своју вањску политику "на све четири стране свијета", тврдећи да Словачка не треба бити "послушни слуга", него да мора слиједити властите националне интересе.

Трамп је у петак на друштвеним мрежама објавио да је с Путином постигао договор о дизелу, преноси "Кликс".

Према писању агенције "АП", Русија би одмах требала испоручити више од 300.000 тона дизела, затим додатних 500.000 тона у новембру и милион тона одмах након тога, а потом још три милиона тона у кратком року.

АП подсјећа да је Трамп прошлог мјесеца потписао опсежан закон о санкцијама Русији којим се циљао њен енергетски сектор.

У истом видеу Фицо је бранио приједлог буџета за 2027. годину, о којем би словачки парламент требао одлучивати у сриједу.

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Истог дана, под словачким предсједавањем, одржаће се и састанак премијера земаља Вишеградске групе, на којем ће, према Фицовим ријечима, главне теме бити цијене енергије и горива те нови буџет ЕУ за период од 2028. до 2034. године.

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Тагови :

Роберт Фицо

Словачка

цијена дизела

Америка

Русија

Европска унија

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