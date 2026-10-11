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Цвијановићева освојила 306.123 гласа

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11.10.2026 14:55

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић
Фото: ATV/Branko Jović

Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић освојила је 306.123 или 55,58 одсто гласова, што је за 160.499 више у односу на кандидата СДС-а Маринка Божовића, показују најновији прелиминарни подаци Централне изборне комисије БиХ.

За Божовића је гласало 145.624 или 26,44 одсто бирача, а за кандидата Листе за правду и ред Небојшу Вукановића 98.978 или 17,97 одсто гласова.

До сада су обрађени подаци са 2.046 или 98,27 одсто бирачких мјеста, док нису примљени подаци за још 36 бирачких мјеста.

Важећих листића било је 550.725, неважећих празних 24.063, док је неважећих из других разлога било 4.966, преноси Срна.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

СНСД

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