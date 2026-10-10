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Договор Трампа и Путина отвара пут ка паду цијена нафте на домаћем тржишту

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10.10.2026 19:15

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Пумпа
Фото: АТВ

Пад цијена нафте у Српској. Могао би то да омогући договор Америке и Русије.

Ниже цијене на пумпама могле би да буду већ наредних дана али опет од дешавања на глобалном тржишту зависи да ли ће се оне и задржати.

Свако појефтињење на међународном тржишту не значи тренутну промјену цијене на пумпама. Много тога зависи од цијене по којој је гориво набављено, трошкова допреме и тренутних тржишних услова.

"Да ли ће се одразити на наше тржиште, ја се надам да хоће. Интересантно је да су Американци ових дана тражили да ми укинемо царине на нафтне деривате поријеклом из Америке, што значи да би се могло десити да они прерађују ту руску нафту па да се појаве као добављачи нафтних деривата", рекао је директор предузећа "Крајинапетрол" Милован Бајић и додао:

"На нас се то одражава са неким закашњењем али уколико дође до озбиљне испоруке, озбиљних количина руске нафте а поготово дизела ја вјерујем да нећемо дуго чекати на значајно смањење."

Сваки споразум између двије највеће силе је добар, па тако и овај нафтни договор између САД и Русије. Користан је и за Републику Српску, јасан је предсједник Владе.

"Ми смо имали одређене наговјештаје око могућности ових споразума и око могућности попуштања неправедних санкција, које Европа у овом тренутку ради из очаја. Мислим да је сваки споразум добар и добар је за Републику Српску", изјавио је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

Цијена горива не одређује само трошкове возача, већ и пословање привреде. За велике производне системе гдје се енергенти троше у великим количинама, цијена горива није нимало занемарива ставка у пословању.

"Свака марка која се уштеди је пуно, поготово у овим временима и уколико дође до смањења нафте, смањиће се притисак на будући раст цијена јер је евидентно да на крају сваки трошак мора прећи у цијену коју на крају плати грађанин", истакао је власник компаније "Крајина клас" Саша Тривић и додао:

"Троши се и нафте и плина све је то помало повезано, сва енергија је повезана, наша једина срећа је што у Републици Српској нису везане цијене струје и нафте као што је то у Европи, а Европу је то све повезано и има много веће штете од енергетске кризе него што ми имамо."

Влада Републике Српске је у посљедњих шест мјесеци уложила преко 12,5 милиона КМ у субвенцију дизел горива. Одлука о субвенцији на гориво продужена је до 15. новембра.

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Тагови :

Доналд Трамп

Владимир Путин

цијене нафте

економија

гориво

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