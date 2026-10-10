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Трамп: Украјини потребан нови лидер - Зеленски имао више прилика

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10.10.2026 19:39

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Предсједник САД-а Доналд Трамп разговара са новинарима на јужном травњаку Бијеле куће прије него што се укрца у хеликоптер „Марин ван”, у суботу, 26. септембра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Rod Lamkey

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да је Украјини потребан нови лидер како би коначно могли да постигну споразум са Русијом.

Он је додао да украјински предсједник Владимир Зеленски не би требало да гађа руске рафинерије нафте.

"Зеленски жели да направи проблеме за цијели свијет", рекао је Трамп.

Он је новинарима у Бијелој кући рекао да је Зеленском боље да престане да напада руске рафинерије.

Зеленски имао више прилика

Трамп истиче је да је украјински предсједник Владимир Зеленски могао да ријеши сукоб у Украјини у више наврата.

"Зеленски је имао више прилика да ријеши овај рат. Он је изабрао да то не учини", рекао је Трамп новинарима.

Он је раније рекао да је Украјини потребан нови лидер, преноси Срна.

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Тагови :

Доналд Трамп

Володимир Зеленски

Украјина

Русија

Сједињене Америчке Државе

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