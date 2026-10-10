Трамп: Украјини потребан нови лидер - Зеленски имао више прилика

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да је Украјини потребан нови лидер како би коначно могли да постигну споразум са Русијом.
Он је додао да украјински предсједник Владимир Зеленски не би требало да гађа руске рафинерије нафте.
"Зеленски жели да направи проблеме за цијели свијет", рекао је Трамп.
Он је новинарима у Бијелој кући рекао да је Зеленском боље да престане да напада руске рафинерије.
Зеленски имао више прилика
Трамп истиче је да је украјински предсједник Владимир Зеленски могао да ријеши сукоб у Украјини у више наврата.
"Зеленски је имао више прилика да ријеши овај рат. Он је изабрао да то не учини", рекао је Трамп новинарима.
Он је раније рекао да је Украјини потребан нови лидер, преноси Срна.
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