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Вучић са Додиком: Хвала за све ове године што смо се борили за Србију и Српску

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11.10.2026 14:54

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Вучић са Додиком: Хвала за све ове године што смо се борили за Србију и Српску
Фото: Инстаграм/будуцностсрбијеав

Носилац листе "Александар Вучић - Уједињена Србија" Александар Вучић састао се данас у Зрењанину са предсједником СНСД-а Милорадом Додиком, и том приликом му захвалио што су се претходних година заједно борили за Србију и Републику Српску.

Вучић је, у видео објави на Инстаграму, навео да се Додик и он и даље састају и праве планове, иако се обојица не налазе на некој од државних функција.

"Хоћу да кажем једно велико хвала за све ове године што смо заједно радили, што смо се борили за Србију и Српску, и честитам му још једном на великој побједи у Републици Српској. Занимљиво је, ни он ни ја нисмо ни предсједници нити било шта сада, али као што видите, и даље се налазимо и кујемо планове", навео је Вучић.

Милорад Додик је Вучићу пожелео успјех на предстојећим изборима и истакао да ће Србија бити сигурна и стабилна само побједом листе "Александар Вучић - Уједињена Србија".

"Наћи ћемо се ми још дуго година. Ти брзо на мјесто председника Владе Србије, а ја ћу овако, помоћи све што може. Желим ти сваки успјех сад на изборима. Србија ће само бити сигурна и стабилна са побједом твојих, тебе и твојих људи, листе за коју ја навијам, и мислим да је то најбољи избор за Србију", поручио је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Александар Вучић

Србија

Република Српска

Коментари (6)

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