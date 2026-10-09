Спасaвају везу за 5 минута: Направите ова 3 корака одмах и вратите страст

Аутор:АТВ редакција
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Поред тога што нам је дошло хладно вријеме, идеално за уживање у топлом дому уз шољу топле чоколаде и добру књигу, октобар је и идеално вријеме да порадите на вашем односу са партнером.
У наставку вам представљамо три једноставна начина уз помоћ којих ћете учврстити и побољшати љубавну везу. Ови љубавни савјети су створени за парове који желе опет да се повежу.
Након дугог љета и дана у којима смо више времена проводили са пријатељима и фокусирали се на одмор и путовања, јесен је идеална сезона да уживате у друштву свог партнера, разријешите све несугласице и поново се повежете на емотивном и духовном нивоу.
Сцена
Завршен увиђај у стану, познато како је умро Горан Баре
Међутим, без обзира на то колико времена проводите са њим, пожељно је да с времена на вријеме, очи у очи, отворено поразговарате о вашим емоцијама. Издвојите минимум пола сата за добар разговор о свему.
Сваки проблем, план за будућност, кораке које желите да предузмете у будућности треба да поделите, а након тога и да "закажете" сљедећу сеансу у којој ћете поново причати без икаквих ометања. Након приче је супер вријеме за забаву попут гледања филма и уживања у колачима.
Можда сте престали да се држите за руке када шетате улицом или сте замијенили слатки пољубац при сусрету са нечим другим. Ниске температуре и тамне вечери су савршен изговор да више времена проведете у загрљајима.
Доказано је да несексуално додиривање може имати значајан позитиван ефекат на везу у виду већег задовољства, боље комуникације и мање конфликата. Имамо једну малу игру за вас која ће вас орасположити и зближити још више: лезите једно поред другог и додирујте се њежним покретима.
Питајте партнера гдје му највише прија и како се осјећа и колико притиска жели да осјети на кожи. Радите ово 5–10 минута, а затим замијените улоге.
Знамо да ово сигурно знате и у већини случајева радите, али вриједи споменути. Једна студија је урадила експеримент са паровима: они су морали да одгледају један филм, а затим да пола сата након завршетка разговарају о улогама, радњи филма и везама које се унутар њега дешавају.
Резултат је смањење развода за пола! Ова "вјежба" је добра јер у разговору о везама са другим људима почињете да размишљате о својој и подсвјесно да причате о њој.
Зато што не дјелује превише "страшно", моћи ћете кроз редове да рјешавате конфликте и евентуално откривате шта заиста желите од везе, преноси Супержена.
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