Два дјечака ударио воз: Није им било спаса

Аутор:АТВ редакција
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Двојица тинејџера, старих 15 и 16 година, погинула су у четвртак увече када је воз ударио у мотоцикл који су возили, у близини жељезничке станице Врабља, у општини Тушнад, у румунском округу Харгита.
Екипе Хитне помоћи које су стигле на мјесто несреће нису успјеле да им спасу животе.
Како је саопштила Инспекција за ванредне ситуације округа Харгита, до несреће је дошло у мјесту Врабља, у близини истоимене жељезничке станице.
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"Жељезничка несрећа - воз је ударио у мотоцикл у мјесту Врабља, у општини Тушнад, у зони жељезничке станице Врабља. Двије особе су повријеђене“, наведено је у првобитном саопштењу, да би потом било потврђено да су оба младића, стара 15 и 16 година, преминула.
На мјесто несреће упућене су двије ватрогасне екипе из јединице у Мјеркуреа Чуку, са специјалним возилом за почетне интервенције и возилом хитне помоћи СМУРД, као и двије екипе окружне службе хитне помоћи и екипа добровољне службе за ванредне ситуације из Баје Тушнада.
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