Зашто вам се баш увече једе нешто слатко?

Аутор:АТВ редакција
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Доручковали сте, ручали, вечерали, а можда сте чак рекли себи да данас нећете ништа више да једете. А онда, око девет или десет увече, одједном почиње да вам се једу слаткиши.
Иако се често каже да је у питању глад или недостатак дисциплине, прича је много компликованија. Глад и жеља за одређеном храном нису иста ствар, а истраживања показују да жеља за слаткишима током дана може да се понаша другачије од класичног осјећаја глади.
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У једном од истраживања у којем су испитаници више пута током дана пријављивали колико су гладни и за којом храном жуде, жеља за слаткишима и сланим грицкалицама расла је како је дан одмицао, док тај образац није увијек пратио глад.
Наш унутрашњи сат има везе са тим. Један од занимљивијих одговора налази се у циркадијалном ритму, односно унутрашњем биолошком сату који утиче на сан, температуру тијела, хормоне и бројне друге процесе.
У експерименту са здравим одраслим особама истраживачи су контролисали вријеме оброка, спавања и друге факторе како би провјерили да ли само унутрашњи циркадијални ритам утиче на апетит. Показало се да је осјећај глади био најнижи у биолошком јутру, а достизао врхунац око 20 часова. Сличан вечерњи образац пронађен је и за жељу за слатком, сланом и скробном храном.
То значи да вечерња жеља за храном није нужно само посљедица тога што сте премало јели током дана. Дио приче зависи од начина на који наш организам распоређује апетит током 24 сата.
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Занимљиво је и то да се тај вечерњи пораст апетита не односи само на слаткише. У истраживању су се мијењале жеље за различитим врстама хране, што сугерише да није ријеч о некој посебној зависности од шећера, већ о ширем вечерњем помјерању апетита.
Ако сте неколико ноћи заредом спавали кратко, вечерња жеља за слатким добија још један разлог.
У истраживању, 24 здраве младе особе провеле су три ноћи са само пет сати сна, а затим три ноћи са осам сати сна. Након скраћеног сна, испитаници су показивали већу жељу за слаткишима, виши ниво активног грелина и касније су уносили више енергије, нарочито из угљених хидрата.
Сличан образац примијећен је и у другим истраживањима. Код испитаника који су продужили вријеме спавања за око сат и по, жеља за слатком и сланом храном смањила се за чак 62 одсто. Зато жеља за слатким која настане у току дана, може да буде посљедица активности од ноћи прије. То ипак не значи да ће свака особа која лоше спава аутоматски посегнути за чоколадом.
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Ако готово свако вече једете нешто слатко док гледате серију, радите за рачунаром или скролујете на интернету, временом сама ситуација може да постане окидач. Није потребно да будете физички гладни. Довољно је да се појави позната комбинација као што је гледање серије свако вече пред спавање док грицкате нешто слатко.
Истраживања о навикама у исхрани показују да се велики дио свакодневног понашања везаног за храну одвија аутоматски и да ситуациони сигнали могу да покрену навику без много свјесног размишљања.
Ако је доручак био кафа и нешто успут, ручак мали, а између оброка сте покушавали да издржите без грицкања, вечерња жеља за храном може да буде сасвим реална посљедица недовољног уноса. Ту је важно да направите разлику, јер није свака вечерња жеља за слатким само навика или психолошка потреба. Понекад сте једноставно гладни.
(Мондо)
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