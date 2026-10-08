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Како 20 минута шетње дневно утиче на срце и расположење

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08.10.2026 20:57

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Женске ноге приказане у ходу у шареним патикама и црним хеланкама
Фото: Unsplash

Шетња је неким људима обавезан дио дана у коме уживају, док другима то баш и није активност у којој уживају. Ипак, када се погледају научне студије, схватићемо да би ходање на дневном нивоу требало да се подразумијева.

Овај приступачан облик физичке активности може имати снажан утицај на ваше ментално и физичко здравље, чак и када прелазите знатно мање од оне познате границе од 10.000 корака дневно.

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Како свакодневна шетња од 20 минута може утицати на ваше расположење?

Да бисте разумјели зашто је шетња добра за расположење, само замислите одлазак у шетњу "на сунцу, у природи, у прољеће", каже др Пол Кели, истраживач са Центра за истраживање физичке активности и здравља Универзитета у Единбургу.

- Када то изговорите, људи почињу да се смијеше - каже он за Хеалхт.

Постоје и научни докази који поткрепљују ту емоционалну реакцију. Бројне студије указују на то да шетња може побољшати ментално здравље, док сједећи начин живота може угрозити исто. На примјер, истраживања су показала да шетње могу ублажити симптоме анксиозности и депресије.

Према прегледу истраживања из 2024. године, заснованом на 33 раније објављене студије, људи који направе најмање 5.000 корака дневно обично имају мање изражене симптоме депресије од оних који шетају мање. Вјероватно би било потребно нешто више од 20 минута да се направи 5.000 корака – за већину људи који се крећу просјечном брзином хода то је отприлике двоструко више времена – али и краће шетње су корисне за вашу психу.

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Мања студија из 2022. године показала је да се расположење људи побољшало, а ниво стреса смањио након шетње од 20 до 30 минута у градском парку.

Шта је то што кретање чини корисним за ум?

Према Келијевом истраживању, постоји много могућих разлога за то. Један од њих је да физичка активност, укључујући и ходање, може подстаћи лучење ендорфина који побољшавају расположење. Истраживања указују на то да одржавање активности може чак помоћи у очувању запремине сиве мождане масе, што је важан чинилац когнитивног здравља.

Како свакодневна двадесетоминутна шетња може допринијети здрављу срца?

Када је ријеч о здрављу срца, "предности физичке активности су бројне и вишеструке", изјавио је др Карл Лави, кардиолог у установи у Луизијани, пише Хеалтх. Његово истраживање показује да вјежбање може побољшати крвни притисак, варијабилност срчаног ритма, функцију ендотела, осјетљивост на инсулин и многе друге факторе повезане са кардиоваскуларним здрављем. И није вам потребан маратонски тренинг да бисте покренули свој организам.

Студија из 2011. године показала је да је, у поређењу са сједилачким начином живота, чак и само 15 минута активности дневно довољно да донесе значајне користи за здравље и дуговјечност.

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Вриједи напоменути и да та једна шетња од 15 или више минута може бити боља за срце него када се исти број корака направи током више краћих шетњи у току дана, према студији из 2025. године. Истраживачи су савјетовали да шетња траје најмање 10 до 15 минута како би се максимизовали ефекти по кардиоваскуларно здравље.

(Новости Магазин)

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Тагови :

шетња

ходање

здравље

физичка активност

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