Најхаризматичнији знак хороскопа: Самопоуздање му је адут

Аутор:АТВ редакција
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У свијету астрологије неки се знакови посебно истичу својим самопоуздањем, топлином и способношћу да привуку пажњу. Међу њима се често издваја Лав, знак који се повезује с харизмом, снажном личношћу и природном потребом да буде у центру пажње.
Природно привлачи пажњу
Лав је ватрени, фиксни знак којим према астролошким тумачењима влада Сунце. Управо се због тога често описује као самоувјерен, упечатљив и спреман да се истакне у друштву. Не мора нужно бити најгласнија особа у просторији, али његово присуство тешко је не примијетити, преноси Индекс.
Једна од особина које се Лаву најчешће приписују јесте изражено самопоуздање. Вјерује у себе, не скрива своје амбиције и углавном нема проблем да се заузме за оно што жели. У астролошким описима управо се та сигурност често повезује с његовом привлачношћу и харизмом.
Харизма није само ствар самопоуздања. Лав се често описује и као топао, великодушан и друштвен. Према астролошким тумачењима, воли да показује пажњу људима који су му важни и радо преузима улогу особе која окупља друштво.
Лав обично нема ништа против пажње - напротив, често му годи када га други примјећују и цијене. То може бити његова велика предност у друштву, али понекад и мана. Претјерана потреба за признањем може прећи у тврдоглавост или утисак да жели да доминира разговором и ситуацијом.
Ако харизму повезујемо са самопоуздањем, топлином, изражајношћу и способношћу привлачења пажње, није тешко разумјети зашто се управо Лав често налази при врху таквих астролошких листа. Његова комбинација самоувјерености и друштвености чини га знаком који се, барем према астролошким тумачењима, тешко заборавља.
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Напомена: Хороскоп је заснован на астролошким тумачењима тренутних положаја Сунца, Мјесеца и планета. Астрологија није научно потврђена метода предвиђања и служи првенствено за забаву и личну рефлексију.
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