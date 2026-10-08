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Ови знакови коначно долазе до великих пара: Један ће имати посебан разлог за славље

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08.10.2026 16:23

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Хороскоп
Фото: Pixabay/Maklay62

За три знака Зодијака 8. октобар може донијети веома повољну енергију када су у питању новац, посао и материјална сигурност. Мјесец у опадању у знаку Дјевице ставља нагласак на практичне одлуке, резултате и оно што може донијети конкретну корист.

Ово није тренутак за расипање енергије. Прилике које се отварају треба препознати на вријеме, посебно ако су повезане са послом, додатном зарадом или одлуком која може побољшати финансијску ситуацију. За три хороскопска знака ствари би могле да крену у много повољнијем смјеру.

Бањ брдо

Бања Лука

Угоститељски објекат на Бањ брду за 185 КМ мјесечно

Шкорпија

Шкорпије 8. октобра могу да осјете да се коначно покреће нешто што је дуго стајало у мјесту. Посебно повољан може бити финансијски сегмент живота, јер се појављује прилика која на први поглед можда неће дјеловати спектакуларно, али би могла да донесе конкретну корист. То може бити пословна понуда, додатни извор прихода, наплата нечега што се дуго чекало или могућност да свој таленат и искуство претворите у озбиљнију зараду. Најважније је да не потцјењујете своју вриједност. Управо је то могло да вас кочи у претходном периоду. Када схватите колико заиста можете да понудите, лакше ћете тражити и одговарајућу финансијску надокнаду.

Рибе

Рибе могу да добију потврду да њихова упорност није била узалудна. Оно у шта сте дуго улагали вријеме, енергију или новац сада може почети да даје резултате. Финансијска срећа може доћи кроз посао који сте већ започели, пројекат у који сте вјеровали или особу која препознаје вашу вриједност. Могуће је и да ћете добити понуду која вам омогућава да повећате приходе или коначно направите корак ка већој финансијској сигурности. Ваша интуиција ће 8. октобра бити посебно важна. Ако вам унутрашњи осјећај говори да одређена пословна прилика вриједи пажње, немојте је аутоматски одбацити због страха или сумње.

маслиново уље

Савјети

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Јарац

Јарчеви би могли бити највећи финансијски срећници међу ова три знака. Ваша дисциплина, амбиција и способност да истрајете чак и када резултати касне сада могу бити награђени. На пословном плану отварају се врата која могу донијети више новца, бољу позицију или прилику за напредовање. Неки Јарчеви могу добити понуду за нови посао, док би други могли да пронађу додатни извор зараде или начин да постојећи посао учине много профитабилнијим. Оно што је посебно важно јесте осјећај да се труд коначно претвара у конкретан резултат. Умјесто обећања и чекања, сада желите бројке, резултате и финансијску сигурност – а управо то би могло да почне да долази. Немојте се плашити да направите амбициознији потез. Ако сте претходно добро поставили темеље, 8. октобар може означити почетак веома повољног периода за новац.

(ЖенаБлиц)

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