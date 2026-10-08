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Џеко се обратио дјечаку из Бањалуке који га је нацртао како се моли

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08.10.2026 17:15

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Цртеж Едина Џеке како се моли
Фото: Инстаграм

Един Џеко одиграо је посљедњу утакмицу за репрезентацију БиХ, а његов опроштај очигледно посебно је емотивно доживио седмогодишњи Урош из Бањалуке, који је на часу православне вјеронауке нацртао Џеку како се моли да поново заигра за Босну и Херцеговину.

Мајка дјечака је подијелила цртеж на друштвеним мрежама и описала колико је њен син био тужан због Џекиног опроштаја.

Казала је да Урош ускоро слави рођендан, а да је његова највећа жеља да добије потписан дрес Едина Џеке.

Прича је за кратко вријеме добила сретан епилог. Џеко је Урошу послао виде поруку и тако му испунио дјечачки сан.

"Видио сам твој цртеж, стварно је прелијеп и свиђа ми се. Надам се да се видимо на некој од утакмица репрезентације ускоро. Љубим те пуно", поручио је Џеко. 

Урош је био неизмјерно сретан, те није скидао осмијех са лица, а његова реакција брзином свјетлости обишла је регион.

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Тагови :

Един Џеко

Цртеж

Цртеж Едина Џеке

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