Ђани Инфантино добио противкандидата на изборима

Аутор:АТВ редакција
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Бивши фудбалер Тотенхема Рамон Вега објавио је кандидатуру за предсједника Међународне фудбалске федерације (ФИФА) на изборима који ће бити одржани сљедеће године. Тиме је постао први кандидат који је јавно потврдио да ће се супротставити актуелном предсједнику Ђанију Инфантину.
Вега (55) је бивши швајцарски репрезентативац који је током каријере наступао и за Селтик и Вотфорд. Професионалну фудбалску каријеру завршио је 2004. године, након чега се посветио раду у финансијском сектору.
"Кандидујем се како бих поново ујединио глобалну фудбалску породицу, спровео стварне и трајне реформе, модернизовао ФИФА и вратио стабилност, кредибилитет и повјерење који су нашем спорту пријеко потребни", изјавио је Вега у саопштењу којим је најавио кандидатуру, преноси Би-Би-Си (BBC).
Инфантино је прошлог мјесеца изјавио да је „потпуно посвећен вођењу ФИФА“, упркос позивима Европске фудбалске уније (УЕФА), Фудбалске конфедерације Сјеверне и Средње Америке и Кариба (КОНКАКАФ) и Азијске фудбалске конфедерације да поднесе оставку.
Вега је о кандидатури за предсједника ФИФА размишљао и 2015. године, након суспензије тадашњег предсједника Сепа Блатера.
Четири године касније најавио је намјеру да се супротстави Инфантину, али није успио да обезбиједи потребну подршку за улазак у изборну трку. У то вријеме за кандидатуру је била неопходна подршка најмање пет од 211 националних савеза чланица ФИФА.
"Кандидујем се јер ме живот припремио да служим фудбалу", поручио је Вега.
Нагласио је да фудбал не припада предсједницима, конфедерацијама ни администраторима, већ играчима, тренерима, судијама, навијачима, клубовима, лигама, савезима и заједницама широм свијета.
"Фудбал увијек мора бити на првом мјесту. Међутим, подјеле предуго раздиру нашу фудбалску породицу. Тренутно руководство деморалисало је спорт, док је лоше управљање нарушило кредибилитет ФИФА и повјерење цијеле фудбалске породице", истакао је Вега.
Бивши швајцарски репрезентативац нагласио је и да сукоби унутар администрације не смију да угрозе играче, тренере, судије и навијаче.
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