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Манчестер Сити све ближи избацивању из лиге: "Не видим како могу опстати након свега"

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08.10.2026 08:06

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Манчестер Сити све ближи избацивању из лиге: "Не видим како могу опстати након свега"
Фото: Tanjug / AP / Peter Powell

Дејвид Орнстин, један од најпознатијих британских новинара први пут је проговорио о могућој казни за Манчестер Сити након што су проглашени кривим по 114 тачака оптужнице.

Орнстин је најавио да не види начин како Манчестер Сити може остати у лиги након свега. Избацивање најдоминантније силе енглеског фудбала у посљедњој деценији и више све је извјесније и чини се да је питање дана.

„Не видим како би Манчестер Сити могао наставити такмичење у Премијер лиги. Логика налаже да би независна комисија могла изрећи изузетно строге санкције, иако је ријеч само о нагађањима“, каже Орнстин и додаје:

„Санкције би могле укључивати огромне новчане казне и исплату одштете клубовима и играчима који су остали ускраћени за титуле и бонусе, уз обавезу подршке фудбалском екосистему, забрану трансфера, те мјере против руководилаца и чланова управе, а можда чак и против власника клуба“, најавио је Орнстин, човјек који је најбоље упућен у послове Премијер лиге и све оно што се дешава.

Подсјетимо, првостепена пресуда каже да је Сити крив по 114 тачака оптужнице за тешко кршење правила Премијер лиге, укључујући нелегалне исплате менаџерима и играчима, лажне уговоре, нелегално „упумпавање“ новца у клуб...

Сити је искористио право жалбе и тврди и даље да је у клубу све рађено према правилима, а жалбени рок је 12 седмица. Након тога, најкасније у року од мјесец дана, биће донесена коначна одлука која би могла промијенити судбину најјаче лиге свијета, преноси Кликс.

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Тагови :

Дејвид Орнстин

Манчестер сити

Премијер лига

фудбалски клуб

Фудбал

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