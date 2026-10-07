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Зашто је стадион звиждао прије изласка Месија?

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07.10.2026 11:33

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Зашто је стадион звиждао прије изласка Месија?
Фото: Tanjug/AP/Gustavo Garello

Лионел Меси се опростио од репрезентације Аргентине, али пола сата пре почетка утакмице је услиједила салва звиждука.

Према писању аргентинског листа Ла Национ, све је почело на горњем дијелу трибине Сентенарио, одакле су навијачи предсједнику Фудбалског савеза Аргентине Клаудију Чикију Тапији скандирали:

"Чики Тапија, друкаро".

Тапија је и раније био изложен увредама на утакмицама Ривер Плејта, чији су навијачи у више наврата јавно исказивали незадовољство његовим радом.

Звиждуцима је дочекан и на Бомбоњери, током церемоније посвећене Хуану Роману Рикелмеу.

Главни разлог за увреде којим је Тапија изложен су дугогодишње оптужбе на рачун његовог вођења аргентинског фудбала, прије свега због контроверзних судијских одлука и сумњи у повлашћен третман појединих клубова.

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Тагови :

Лионел Меси

Аргентина

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