Зашто је стадион звиждао прије изласка Месија?

Аутор:АТВ редакција
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Лионел Меси се опростио од репрезентације Аргентине, али пола сата пре почетка утакмице је услиједила салва звиждука.
Према писању аргентинског листа Ла Национ, све је почело на горњем дијелу трибине Сентенарио, одакле су навијачи предсједнику Фудбалског савеза Аргентине Клаудију Чикију Тапији скандирали:
"Чики Тапија, друкаро".
Тапија је и раније био изложен увредама на утакмицама Ривер Плејта, чији су навијачи у више наврата јавно исказивали незадовољство његовим радом.
Звиждуцима је дочекан и на Бомбоњери, током церемоније посвећене Хуану Роману Рикелмеу.
Главни разлог за увреде којим је Тапија изложен су дугогодишње оптужбе на рачун његовог вођења аргентинског фудбала, прије свега због контроверзних судијских одлука и сумњи у повлашћен третман појединих клубова.
Suena “Chiqui Tapia botón” en la despedida de Messi de la Selección Argentina.
La gente insulta al presidente de la AFA en el estadio Monumental, a minutos de Argentina-Benín.
No es gratis arruinar el fútbol argentino. https://t.co/QbWCk0j1bM— Juanma Tucci (@juanmatucci) October 6, 2026
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