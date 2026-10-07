Logo

Меси проговорио о "теоријама завјере" током Мундијала: "То је једина реалност..."

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
07.10.2026 10:08

Коментари:

0
Меси проговорио о "теоријама завјере" током Мундијала: "То је једина реалност..."
Фото: Tanjug / AP / Gustavo Garello

Лионел Меси одлучио је да прекине ћутање и одговори на бројне приче које су се појавиле након пораза Аргентине од Шпаније у финалу Свјетског првенства.

Легендарни Аргентинац осврнуо се на утакмицу која је изазвала велику пажњу у његовој земљи, али и покренула различите теорије о томе шта се заправо догађало унутар репрезентације.

Послије изгубљене борбе за свјетску титулу, поједини навијачи анализирали су понашање аргентинских фудбалера, њихове реакције на терену, али и оно што се догађало у свлачионици. Све то било је довољно да се појаве различите спекулације о наводним дешавањима иза кулиса.

Меси је, међутим, током свог опроштајног дана одлучио да стави тачку на такве приче. Према његовим ријечима, никаквих необичних околности није било, већ је Аргентина једноставно остала без довољно енергије након изузетно захтјевног претходног меча.

" На прошлом Свјетском првенству били смо тако близу, али се није десило апсолутно ништа чудно и то је једина реалност. Утакмица против Енглеске донијела нам је огромну потрошњу, како у физичком, тако и у емотивном смислу", поручио је Меси, па наставио:

"У финале смо ушли с посљедњим атомима снаге и борили смо се као и увијек, али једноставно нисмо могли постати прваци", преноси Телеграф.

На сличан начин раније је говорио и селектор Аргентине Лионел Скалони. Он није желио да тражи оправдање за неуспјех своје репрезентације, већ је признао да је противник у одлучујућем мечу био бољи.

" Изгубили смо јер су они били бољи и то морамо признати, а такво суочавање с истином ће нас сигурно учинити јачим", рекао је Скалони.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Лео Меси

Свјетско првенство 2026

Свјетско првенство у фудбалу

теорије завјере

Коментари (0)

Прочитајте више

Величанствен опроштај од највећег: Аргентинци у сузама испратили Месија

Фудбал

Величанствен опроштај од највећег: Аргентинци у сузама испратили Месија

3 ч

0
капитен Аргентине фудбалер

Фудбал

Аргентина стала због Месија: Призори обилазе свијет

15 ч

0
Објашњење: Зашто Аргентина не може пензионисати број 10 након Месија

Фудбал

Објашњење: Зашто Аргентина не може пензионисати број 10 након Месија

3 д

0
Аргентински Лионел Меси шета преко терена прије финалне утакмице Свјетског првенства у фудбалу између Шпаније и Аргентине у Ист Радерфорду, Њу Џерзи, близу Њујорка, у недељу, 19. јула 2026.

Фудбал

Меси није хтио, али Скалони га наговорио на опроштај од Аргентине

1 седм

0

Више из рубрике

Величанствен опроштај од највећег: Аргентинци у сузама испратили Месија

Фудбал

Величанствен опроштај од највећег: Аргентинци у сузама испратили Месија

3 ч

0
Пјанић ухваћен у лажи због Роналда!

Фудбал

Пјанић ухваћен у лажи због Роналда!

3 ч

0
„Одговорност је моја“: Роналдо открио шта се заиста догодило у репрезентацији

Фудбал

„Одговорност је моја“: Роналдо открио шта се заиста догодило у репрезентацији

4 ч

0
капитен Аргентине фудбалер

Фудбал

Аргентина стала због Месија: Призори обилазе свијет

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

01

Жртву мучили 30 сати, па га бацили са балкона: Тројка оптужена за брутално убиство

10

49

Зел и Пелег захвалили Додику: Српска међу првима стала уз Израел

10

47

Хоће ли цијене горива у Српској ускоро да падну?

10

37

Бењамина Карић неће прихватити мандат, остаје начелница

10

32

Комеморација поводом смрти Биљане Плавшић

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима