Меси проговорио о "теоријама завјере" током Мундијала: "То је једина реалност..."

Аутор:АТВ редакција
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Лионел Меси одлучио је да прекине ћутање и одговори на бројне приче које су се појавиле након пораза Аргентине од Шпаније у финалу Свјетског првенства.
Легендарни Аргентинац осврнуо се на утакмицу која је изазвала велику пажњу у његовој земљи, али и покренула различите теорије о томе шта се заправо догађало унутар репрезентације.
Послије изгубљене борбе за свјетску титулу, поједини навијачи анализирали су понашање аргентинских фудбалера, њихове реакције на терену, али и оно што се догађало у свлачионици. Све то било је довољно да се појаве различите спекулације о наводним дешавањима иза кулиса.
Меси је, међутим, током свог опроштајног дана одлучио да стави тачку на такве приче. Према његовим ријечима, никаквих необичних околности није било, већ је Аргентина једноставно остала без довољно енергије након изузетно захтјевног претходног меча.
" На прошлом Свјетском првенству били смо тако близу, али се није десило апсолутно ништа чудно и то је једина реалност. Утакмица против Енглеске донијела нам је огромну потрошњу, како у физичком, тако и у емотивном смислу", поручио је Меси, па наставио:
"У финале смо ушли с посљедњим атомима снаге и борили смо се као и увијек, али једноставно нисмо могли постати прваци", преноси Телеграф.
На сличан начин раније је говорио и селектор Аргентине Лионел Скалони. Он није желио да тражи оправдање за неуспјех своје репрезентације, већ је признао да је противник у одлучујућем мечу био бољи.
" Изгубили смо јер су они били бољи и то морамо признати, а такво суочавање с истином ће нас сигурно учинити јачим", рекао је Скалони.
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