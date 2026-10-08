Меси послао емотивну поруку након опроштаја: Једна реченица посебно одјекнула!

Аутор:АТВ редакција
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Аргентински фудбалер Лионел Меси изјавио је да му већ недостаје играње за национални тим, али је додао да је добро поступио када је одлучио да заврши репрезентативну каријеру.
Меси (39) је прошле ноћи одиграо свој посљедњи меч за репрезентацију Аргентине на пријатељском дуелу против Бенина у Буенос Аиресу.
Аргентина је побиједила 3:0, а Меси је на овој утакмици забиљежио двије асистенције и постигао један гол. За национални тим је одиграо 208 мечева и постигао 126 голова.
„Јуче је била моја посљедња утакмица и већ ми недостаје да носим небескоплаво-бијели дрес. Знам да доносим праву одлуку. Било је то невјероватно путовање, пуно радости, али и мало туге, али знам да је сваки корак који сам направио вриједио“, навео је Меси у објави на друштвеној мрежи Инстаграм.
Меси се потом захвалио својој породици, пријатељима, саиграчима, тренерима, клубовима, а онда је поменуо и некадашњег аргентинског играча и тренера Дијега Арманда Марадону, који је преминуо 2020. године.
„Не желим да заборавим Дијега, који је нашу земљу одвео тамо гдје заслужује да буде и који нам је, као што увијек кажем, помагао на сваком кораку, и док је био овдје с нама и с неба“, поручио је Меси.
Са Аргентином је освојио титулу првака свијета 2022. године, Копа Америку 2021. и 2024. и Финалисиму 2022.
„Много вас све волим, недостајаћете ми и увијек ћу вам бити захвалан што сте уз нас, уз мене“, закључио је Меси, који тренутно игра за Интер из Мајамија у МЛС лиги.
(РТС)
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