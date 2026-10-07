Србија ће навијати за Хрвате, а разлог је прилично битан

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалска репрезентација Србије поражена је у све четири утакмице Лиге нација и на два кола до краја налази се пред испадањем у Б дивизију.
Ипак, постоји трачак наде да би Орлови могли да избјегну директну елиминацију и као и у претходном издању Лиге нација играју бараж за опстанак (тада побиједили Аустрију и избјегли испадање).
За сада се налазе у сигурној зони, пошто само двије репрезентације испадају директно, а то су тренутно Турска и Чешка. Обје селекције имају четири пораза и лошију гол разлику од Србије.
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Чеси до краја играју код куће против Шпаније и гостују Хрватској док ће Турци дочекати Белгију и играти у Француској. Дакле, прилично тешки изазови.
Ипак, ни Србија нема идеалан распоред јер дочекује Њемачку и гостује Грчкој. Практично и један бод може да направи огромну разлику.
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