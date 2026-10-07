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Србија ће навијати за Хрвате, а разлог је прилично битан

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07.10.2026 21:50

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Србија ће навијати за Хрвате, а разлог је прилично битан
Фото: Tanjug / AP / Matthias Schrader

Фудбалска репрезентација Србије поражена је у све четири утакмице Лиге нација и на два кола до краја налази се пред испадањем у Б дивизију.

Ипак, постоји трачак наде да би Орлови могли да избјегну директну елиминацију и као и у претходном издању Лиге нација играју бараж за опстанак (тада побиједили Аустрију и избјегли испадање).

За сада се налазе у сигурној зони, пошто само двије репрезентације испадају директно, а то су тренутно Турска и Чешка. Обје селекције имају четири пораза и лошију гол разлику од Србије.

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Чеси до краја играју код куће против Шпаније и гостују Хрватској док ће Турци дочекати Белгију и играти у Француској. Дакле, прилично тешки изазови.

Ипак, ни Србија нема идеалан распоред јер дочекује Њемачку и гостује Грчкој. Практично и један бод може да направи огромну разлику.

(Ало)

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Таг :

Фудбалска репрезентација Србије

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