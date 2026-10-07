Logo

Трамп: Имам заказан састанак са Путином

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
07.10.2026 21:29

Коментари:

0
Амерички предсједник САД Вашингтон
Фото: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да има заказан разговор са руским лидером Владимиром Путином.

"Данас је рођендан Владимира Путина и имам договорен разговор", изјавио је Трамп одговарајући на новинарско питање да ли је разговарао са руским предсједником.

Нешто раније, портпарол Кремља Дмитриј Песков изјавио је да ће разговор између два лидера бити веома брзо договорен уколико буде постојала слична иницијатива.

Берлин

Свијет

Необичан балкански тренд шири се Њемачком: "Све их је више"

Путин данас слави 74. рођендан.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Владимир Путин

Састанак

Америка

Русија

Коментари (0)

Више из рубрике

Необичан балкански тренд шири се Њемачком: "Све их је више"

Свијет

Необичан балкански тренд шири се Њемачком: "Све их је више"

2 ч

0
Учионица

Свијет

"Само сам жељела да се забављам": Жена глумила наставницу јер јој је било досадно

5 ч

0
Чекић, судница

Свијет

Серијском убици из Куманова пријети доживотна: Убијао старице па их силовао?

6 ч

0
Роберт Фицо

Свијет

Фицо: Јесен и зима ће бити тешке

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

02

Упозорење родитељима у БиХ: Овај производ за дјецу може бити ризик

22

57

Огласио се Вучић о поруци студената из Републике Српске

22

49

Сам признао: Милан Благојевић, носилац листе СДС-а, није гласао за Бланушу

22

44

Послови које многи избјегавају: Плата добра, радника све мање

22

43

Возачима у бх. граду стигло упозорење на медвједа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима