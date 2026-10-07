Трамп: Имам заказан састанак са Путином

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да има заказан разговор са руским лидером Владимиром Путином.
"Данас је рођендан Владимира Путина и имам договорен разговор", изјавио је Трамп одговарајући на новинарско питање да ли је разговарао са руским предсједником.
Нешто раније, портпарол Кремља Дмитриј Песков изјавио је да ће разговор између два лидера бити веома брзо договорен уколико буде постојала слична иницијатива.
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