Рација у локалу у Грацу, ухапшен и конобар из БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Штајерска полиција задала је озбиљан ударац нарко-миљеу у Грацу. Током рације у локалу познатом међу корисницима дроге у центру града ухапшено је шест осумњичених особа, међу којима и конобар из Босне и Херцеговине.
У акцији је заплијењена је и велика количина различитих врста наркотика. Хапшења су извршена још у ноћи између 26. и 27. септембра, а детаљи акције су објављени тек данас. Полиција није износила детаље о акцији одмах након спровођења јер се трагало за још осумњичених.
Како је саопштила Полицијска управа покрајине Штајерске, рацији су претходиле темељне и дуготрајне истраге. Информације прикупљене у већ постојећим истрагама, заједно са анонимним дојавама грађана, на крају су истражитеље довеле до осумњичених.
Према досадашњим резултатима истраге, током протеклих година у овом локалу пласирани су килограми кокаина. Сумња се да је продаја дроге функционисала по јасно успостављеном систему и да су је директно организовали и спроводили запослени у локалу, укључујући конобаре и друге раднике, пишу Независне новине.
Након анализе и обраде прикупљених доказа, Тужилаштво у Грацу наложило је хапшења. У прецизно координисаној акцији полиција је привела шест осумњичених. Приликом накнадних претреса криминалистички инспектори пронашли су већу количину илегалних супстанци и заплијенили их. Међу доказима су били кокаин, канабис и амфетамини.
Осумњичени се терете да су се професионално и организовано бавили трговином наркотицима. Према наводима полиције, ријеч је о мушкарцима старости између 19 и 40 година, међу којима су држављани Босне и Херцеговине, Аустрије, Египта и Србије. Неки од њих су дјелимично признали дјела која им се стављају на терет, док се тројица налазе у истражном притвору у затвору Граз-Јакомини.
И Тужилаштво у Грацу и полиција настављају детаљно да провејравају све пристигле информације и дојаве. Истражитељи сматрају да би током наставка истраге могло доћи до нових хапшења.
Због тога нису искључене сличне појачане контроле и циљане полицијске акције у другим локалима који важе за мјеста окупљања људи из тзв. нарко-миљеа.
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