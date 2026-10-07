Илон Маск: Квебек треба да се отцијепи

Аутор:АТВ редакција
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Провинција Квебек треба да прогласи независност и отцијепи се од Канаде, рекао је амерички милијардер Илон Маск.
"Квебек треба да се одвоји, било би им боље тако", навео је Маск на Иксу.
Он је реаговао на објаву недавно изабраног премијера Квебека Шол Сен-Пјер Пламондона, лидера странке Квебек, да ће сан о одвајању једног дана постати стварност, преноси "Срна".
Маск је додао да би канадске провинције Алберта и Саскачеван, такође требало да се одвоје од остатка Канаде.
У Квебеку су током викенда одржани избори на којем су бирани чланови локалног парламента и са 100 одсто пребројаних гласова, Пламондонова странка Квебек освојила је мањинску власт. Добили су 59 посланичких мандата и 28 одсто гласова.
Квебек је већ два пута покушао да се одвоји од Канаде.
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