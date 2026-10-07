Криста Пајк мисли да је септембар: Откривено шта је рекла након неуспјешног погубљења

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Криста Пајк се сјећа свог имена и има сјећања на боравак у болници након што је преживјела двије неуспјеле смртоносне инјекције, рекао је доктор који је савјетовао њен правни тим.
Пајкова (50) је свјесна и говори након што је прошле седмице постала, како се вјерује, прва осуђеница на смрт која је преживјела смртоносну инјекцију након неуспјелог погубљења, саопштили су у уторак њени адвокати.
"Она се нечега сјећа у вези са боравком у болници, али, вјерујем, нема сјећања на покушај погубљења", рекао је за BBC доктор Џоел Зивот, анестезиолог који је савјетовао адвокате Пајкове.
Зивот је додао да Пајкова може да комуницира на "основни начин" и да је погрешно процијенила датум, вјерујући да је још септембар, пренио је тај медиј.
Свијет
Рација у локалу у Грацу, ухапшен и конобар из БиХ
Додао је да је скинута са респиратора, након што је била интубирана док су љекари радили на томе да из њеног организма уклоне пентобарбитал након смртоносних инјекција.
Пајковој су дате двије дозе пентобарбитала помоћу најмање седам игала, од којих је једна изашла из њене руке савијена под углом од 90 степени, тврди њен правни тим.
Осуђеница је првобитно описана као без свијести и у критичном стању након што је прошле сриједе хитно пребачена из затвора максималне безбједности Ривербенд у Нешвилу у болницу.
"Упркос свим изгледима, Криста Пајк је свјесна, говори, те и даље добија интензивну медицинску његу", саопштили су њени адвокати у уторак.
"Упркос тешким повредама које је задобила на рукама, она је и даље лисицама везана за кревет. Њен опоравак је медицински без преседана. Њена прогноза и даље је неизвјесна, али у најмању руку очекујемо дуг опоравак", тврде адвокати.
Подсјећамо, Криста Пајк осуђена је на смрт због бруталног убиства 19-годишње школске другарице Колин Слемер у налету љубоморе у јануару 1995. године.
Хроника
Нови посланик ПСС-а тешко повријеђен у саобраћајној незгоди
Адвокати Пајкове затражили су од гувернера Тенесија Била Лија да јој преиначи казну, наводећи да је она "претрпјела већу казну него било која друга особа у историји америчке смртне казне".
Они су у петак поднијели суду захтјев да Министарство за извршење казни Тенесија (ТДОЦ) "заштити и сачува све доказе" повезане са неуспјелим погубљењем Пајкове, преноси Телеграф.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
23
02
22
57
22
49
22
44
22
43
Тренутно на програму