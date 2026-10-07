Послови које многи избјегавају: Плата добра, радника све мање

Аутор:АТВ редакција
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Добра плата није увијек довољна да привуче раднике. Поједина занимања нуде изнадпросјечне зараде и додатне погодности, али послодавци упркос томе тешко проналазе људе спремне да их раде.
Разлози нису само финансијски. Ноћне смјене, рад викендом, физички напор, боравак далеко од мјеста становања и велика одговорност могу бити пресудни када радник бира између два посла.
Због тога се међу дефицитарним занимањима налазе и послови који могу донијети веома пристојну зараду.
Када се говори о пословима за које недостаје радника, често се претпоставља да је главни проблем мала плата. Међутим, зарада је само један дио рачунице.
Неко не жели да ради ноћу или викендом, некоме не одговара вишемјесечни боравак ван мјеста становања, док ће други одбити посао због великог физичког оптерећења или одговорности коју носи.
Управо због таквих услова поједини послодавци уз већу плату нуде бонусе, плаћен смјештај и друге погодности како би пронашли раднике, пише Бизпортал.
Проблем је посебно изражен код појединих занатских и техничких занимања, али и у транспорту, грађевинарству, индустрији, угоститељству и пословима његе.
Електричари, вариоци, водоинсталатери, ЦНЦ оператери, механичари, техничари и други стручни радници могу добро зарађивати када стекну искуство, посебно на тржиштима на којима таквих радника нема довољно.
За многе од ових послова није неопходна факултетска диплома. Практично знање, искуство и одговарајућа лиценца могу бити важнији од формалног образовања.
Радно вријеме један је од проблема. Ноћне смјене, викенди и распоред који се често мијења могу учинити посао мање привлачним чак и када је зарада већа.
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Ту је и физичко оптерећење. Грађевински и индустријски радници, возачи и бројне занатлије често раде у захтјевним условима, због чега ће дио људи радије прихватити мање плаћен, али физички лакши посао.
Код неких занимања пресудна је одговорност. Рад са скупом опремом, великим машинама, опасним материјалима или људима захтијева додатну обуку и носи већи притисак.
Када радника нема довољно, послодавци имају ограничен број могућности: повећати плате, понудити додатне погодности, финансирати обуку или тражити запослене у другим градовима и државама.
Тако посао који је некада важио за непривлачан може постати знатно боље плаћен управо зато што је све мање људи спремно да га ради.
Ипак, висока плата сама по себи не значи да је одређени посао добар избор за свакога. Прије прихватања понуде важно је узети у обзир радно вријеме, слободне дане, физичко оптерећење, могућност напредовања, евентуални рад ван мјеста становања и потребу за додатним школовањем или лиценцом.
У томе се крије и парадокс дијела данашњег тржишта рада: што је посао захтјевнији и што га мање људи жели, послодавац понекад мора понудити више да би уопште пронашао радника.
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