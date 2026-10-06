Logo

Када можемо очекивати пад цијена дизела?

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
06.10.2026 21:33

Коментари:

0
Мушкарац стоји поред аута и точи гориво.
Фото: АТВ

Цијене дизела могле би да остану повишене до 2027. године, јер ограничени капацитети рафинерија тешко могу да одговоре на обнову потражње и исцрпљених залиха, оцијенила је америчка инвестициона банка Голдман Сакс.

Разлика између цијене прерађених нафтних деривата и цијене сирове нафте на глобалном нивоу, за дизел и авионско гориво могла би наредне године у просеку да буде изнад 40 долара по барелу (око 34,5 евра), што је више него двоструко у односу на уобичајен ниво од око 20 долара (17,3 евра), пренио је Си-ен-би-си.

Копредсједник одељења Голдман Сакса за истраживање природних ресурса у Азијско-пацифичком региону Никил Бхандари, рекао је да ће високе цијене дизела бити потребне како би била ограничена потражња и спријечило да њен опоравак додатно оптерети рафинерије, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дизел цијена

цијена дизела

бензинске пумпе

Нафта

економија

Коментари (0)

Више из рубрике

Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.

Економија

Због мањег капацитета рафинерија цијене дизела високе можда и до 2027.

2 ч

0
Француска криза пријети Европи

Економија

Француска криза пријети Европи

12 ч

0
Евро пао на најнижи ниво у посљедњих 19 мјесеци

Економија

Евро пао на најнижи ниво у посљедњих 19 мјесеци

12 ч

0
Појефтињује гориво у Српској, ево и за колико

Економија

Појефтињује гориво у Српској, ево и за колико

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

58

Човић најавио састанке са побједницима избора

22

55

Потврђен састанак Путина и Си Ђинпинга на маргинама АПЕК-а

22

50

Њемачки полицајци случајно открили бјегунца из БиХ

22

48

"Руски рулет" на улицама Бањалуке: Возачи препуштени сами себи

22

45

Зашто телефон у џепу вибрира, а нема ниједног обавјештења?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима