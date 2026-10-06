Када можемо очекивати пад цијена дизела?

Аутор:АТВ редакција
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Цијене дизела могле би да остану повишене до 2027. године, јер ограничени капацитети рафинерија тешко могу да одговоре на обнову потражње и исцрпљених залиха, оцијенила је америчка инвестициона банка Голдман Сакс.
Разлика између цијене прерађених нафтних деривата и цијене сирове нафте на глобалном нивоу, за дизел и авионско гориво могла би наредне године у просеку да буде изнад 40 долара по барелу (око 34,5 евра), што је више него двоструко у односу на уобичајен ниво од око 20 долара (17,3 евра), пренио је Си-ен-би-си.
Копредсједник одељења Голдман Сакса за истраживање природних ресурса у Азијско-пацифичком региону Никил Бхандари, рекао је да ће високе цијене дизела бити потребне како би била ограничена потражња и спријечило да њен опоравак додатно оптерети рафинерије, преноси Танјуг.
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