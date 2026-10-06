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Евро пао на најнижи ниво у посљедњих 19 мјесеци

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06.10.2026 10:31

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Евро пао на најнижи ниво у посљедњих 19 мјесеци
Фото: Envato/AtlasComposer

Евро је у понедјељак пао на најнижи ниво према америчком долару од марта 2025. године, под притиском забринутости због стања јавних финансија у Европи и политичке неизвјесности, који су утицали на расположење инвеститора.

Јединствена европска валута ослабила је јутрос за 0,6 одсто, на 1,1164 долара.

Притисак на евро услиједио је након великих осцилација француских државних обвезница у петак. Разлика између трошкова задуживања Француске и Њемачке на десетогодишњем нивоу порасла је на чак 159 базних поена, да би се до затварања тржишта смањила на око 141 базни поен.

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Принос на десетогодишње француске обвезнице накратко се приближио нивоу од пет одсто, што одражава повећану накнаду коју инвеститори траже за држање француског дуга.

Забринутост због фискалних изгледа Француске, као и политичка неизвјесност уочи предсједничких избора 2027. године, подстакли су страховања да би се притисци могли проширити и на друге високо задужене економије еврозоне.

Додатни притисак на евро извршио је јачи долар. Америчка валута ојачала је упркос подацима о запослености у САД који су били слабији од очекиваних, као и смањеним очекивањима да ће Федералне резерве овог мјесеца повећати каматне стопе.

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Тагови :

евро

Вриједност

Европска унија

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