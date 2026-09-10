Мијењају се новчанице евра

Аутор:АТВ редакција
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Европска централна банка (ЕЦБ) позвала је грађане Европе да до 21. септембра учествују у јавној анкети за избор приједлога дизајна нове серије новчаница евра, које ће по први пут од увођења 2002. године добити потпуно нови изглед.
ЕЦБ је крајем јула представила десет ужих приједлога дизајна за наредну серију евроновчаница и покренула јавну анкету како би прикупила мишљења грађана широм Европе, преноси "Пословни дневник".
Предложени дизајни засновани су на двије теме - "Европска култура" и "Ријеке и птице", као и на одабраним пратећим мотивима
Тема "Европска култура" слави заједничке културне просторе који су вијековима обликовали европски идентитет. Мотиви ове теме приказују различите културне активности и просторе, као и значајне европске личности које су током шест вијекова доприносиле стварању европске културне баштине.
Друга тема, "Ријеке и птице", истиче отпорност и разноврсност природних екосистема Европе приказујући различите дијелове ријечних токова и разне врсте птица, чиме се наглашава важност природе и заштите животне средине. Ова тема такође слави јединство европског простора и слободу кретања грађана Европе, подсјећа ЕЦБ у саопштењу које преноси Хрватска народна банка (ХНБ).
Приједлози дизајна изабрани су на конкурсу спроведеном на нивоу цијеле Европске уније. Пристигло је више од 1.200 пријава графичких дизајнера, од којих је 25 позвано да доставе идејна рјешења за једну или обје теме.
Независни жири састављен од 21 стручњака из различитих области - попут графичког дизајна, комуникација, неуронауке и историје - које су именовале централне банке земаља еврозоне, одабрао је потом десет приједлога који су ушли у ужи избор.
Управни савјет ЕЦБ одлучио је да спроведе онлајн анкету о десет изабраних приједлога и позвао све грађане да у њој учествују најкасније до 21. септембра 2026. године.
Независна агенција за истраживање тржишта упоредо ће спровести засебну анкету са истим питањима на репрезентативном узорку грађана еврозоне. Након избора коначног дизајнерског рјешења, ЕЦБ ће објавити извјештај о резултатима обје анкете.
Прикупљање повратних информација од јавности, с циљем да се узму у обзир мишљења грађана из цијеле Европе, важна је одлика инклузивног приступа Евросистема, наводи се у саопштењу.
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