Бројне мјере: Како Агенција за аграрна плаћања помаже у борби са климатским промјенама?

Аутор:АТВ редакција
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Све екстремнији временски услови много отежавају пољопривредну производњу. Тако из Агенције за аграрна плаћања Републике Српске имају бројне мјере како би олакшали посао пољопривредницима.
"Ове године смо свједоци климатских промјена, односно суше, и дефинитно они пољопривредни произвођачима који нису имали системе за наводњавање или их нису имали на свим парцелама, имају смањене приносе. Ми путем Правилника о капиталним инвестицијама имамо мјеру за наводњавање и за ову годину је резервисано преко 3 милиона марака тако да очекујемо већи број захтјева за исплату јер су пољопривредни произвођачи имали потребу за наводњавањем", каже за АТВ Рајка Јокановић, начелник Одјељења за капиталне инвестиције Агенције за аграрна плаћања РС.
Није само проблем суша, велике штете настају и од посљедица града.
"Ту је и штета од посљедица од град. Правилником о капиталним инвестицијама је прописана подршка за подизање противградне мреже на производним засадима воћа, тако да је то један од начина да се смање посљедице од појаве града. За ту подршку, Агенција издваја чак 70 одсто поврата од укупне вриједности инвестиције од улагања.
Тај подстицај је 2023. повећан управо због климатских промјена са 40 на 70 одсто тако да смо од тада до данас одвојили преко 3 милиона за противградне мреже", каже Јокановић.
Агенција има и прописану мјеру суфинансирања премијум осигурања.
"Имамо и прописану мјеру суфинансирања премијум осигурања. То су углавном подносиоци који су осигурали своју сточарску, биљну, повртарску или ратарску производњу. Ту суфинансирамо са износом од 60 одсто, а максималан износ је 50.000 КМ. До сада је издвојено преко 5,5 милиона марака и то су углавном око 200 корисника на годишњем нивоу", каже Јокановић.
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