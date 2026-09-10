Из Агенције за аграрна плаћања апеловали: Пазите на рок за пријаве!

Аутор:АТВ редакција
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Из Агенције за аграрна плаћања апеловали су на пољопривредне произвођаче који подносе захтјев за капиталне инвестиције да пазе на рок за подношење захтјева, а то је 15. октобар 2026. године.
"Узимајући тренд и претходних година, највећи број захтјева за исплату стигне пред сам истек рока, па апелујемо пољопривредним произвођачима који имају извршену резервацију да пазе на рок за подношење захтјева, а то је 15. октобар ове године и да то тог рока треба да се реализује инвестиција и пошаљу захтјеви за исплату према Агенцији за аграрна плаћања", каже за АТВ Рајка Јокановић, начелник Одјељења за капиталне инвестиције Агенције за аграрна плаћања РС.
Она каже да када је ријеч о капиталним инвестицијама, скоро свакодневно пристижу захтјеви за исплату.
"Пристижу захтјеви за исплату средстава. У овом моменту је највише за купљене тракторе. Имамо око 300 захтјева за исплату, за шта је потребно издвојити 5,5 милиона. Исто тако је, велики је број захтјева за набавку пољопривредне механизације односно прикључака. Тренутно имамо 1.000 захтјева, за шта треба издвојити 4 милиона", каже Јокановић.
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