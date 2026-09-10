Кострешевић са официрима за везу осам земаља о међународној полицијској сарадњи

Аутор:АТВ редакција
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Директор полиције Републике Српске Синиша Кострешевић био је домаћин састанка са официрима за везу и представницима дипломатско-конзуларних представништава Словеније, Италије, Холандије, Шведске, Француске, Аустрије, Румуније и Шпаније.
На састанку је разговарано о досадашњој сарадњи полиције Министарства унутрашњих послова Републике Српске са партнерским полицијским службама и институцијама, као и о могућностима њеног даљег унапређења, посебно у области размјене информација, оперативне сарадње, борбе против организованог криминала, илегалних миграција и других облика криминалитета.
Позиву директора Кострешевића одазвали су се и директор Федералне управе полиције Игор Марић и шеф полиције Брчко дистрикта Горан Писић.
Директор Кострешевић истакао је значај непосредне комуникације са официрима за везу, која представља важан канал за ефикасну размјену оперативних информација и координацију активности са међународним партнерима. „Полицијска сарадња не познаје границе.
Ефикасна борба против савремених облика криминалитета захтијева правовремену размјену информација, међусобно повјерење и континуирану комуникацију са партнерским полицијским службама. Полиција Републике Српске је опредијељена да такву сарадњу додатно развија и унапређује“, поручио је директор Кострешевић.
Током посјете, директор Полиције Републике Српске представио је гостима капацитете и активности МУП-а, а официри за везу су, заједно са домаћином, обишли Центар за обуку у Залужанима. Том приликом упознали су се са инфраструктуром, наставним и смјештајним капацитетима, као и бројним садржајима Центра који се користе за стручно оспособљавање, обуку и усавршавање полицијских службеника.
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