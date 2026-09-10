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Минић отворио III Конференцију младих у пољопривреди

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10.09.2026 13:39

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Саво Минић Шековићи конференција младих пољопривредника
Фото: Ustupljena fotografija

Премијер Републике Српске Саво Минић отворио је данас у Шековићима трећу Конференцију младих у пољопривреди Републике Српске.

Млади људи који се баве пољопривредом, агро-предузетништвом и развојем села, у наредна три дана разговараће о савременим изазовима и приликама у пољопривреди и колико је важно повезивање младих који желе да се баве пољопривредом и развијају своја газдинства и послове.

Конференција ће окупити више од 200 учесника и представника републичких институција с циљем скретања пажње јавности на рурална подручја и генерацијску обнову домаћег аграра.

Саво Минић - конференција младих пољопривредника

Овај значајан скуп, који се одржава једном годишње у руралним срединама Републике Српске, у први план ставља горући проблем високе просјечне старости пољопривредног становништва и потребу за популаризацијом и модернизацијом ове привредне гране међу младима.

Покровитељи Конференције младих у пољопривреди Републике Српске су Влада Републике Српске и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, преноси Срна

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Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Конференција

Млади на селу

Пољопривреда

Шековићи

Коментари (9)

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