Минић отворио III Конференцију младих у пољопривреди

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић отворио је данас у Шековићима трећу Конференцију младих у пољопривреди Републике Српске.
Млади људи који се баве пољопривредом, агро-предузетништвом и развојем села, у наредна три дана разговараће о савременим изазовима и приликама у пољопривреди и колико је важно повезивање младих који желе да се баве пољопривредом и развијају своја газдинства и послове.
Конференција ће окупити више од 200 учесника и представника републичких институција с циљем скретања пажње јавности на рурална подручја и генерацијску обнову домаћег аграра.
Овај значајан скуп, који се одржава једном годишње у руралним срединама Републике Српске, у први план ставља горући проблем високе просјечне старости пољопривредног становништва и потребу за популаризацијом и модернизацијом ове привредне гране међу младима.
Покровитељи Конференције младих у пољопривреди Републике Српске су Влада Републике Српске и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, преноси Срна
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