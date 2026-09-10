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Покушај напада на британске дипломате још једна провокација Кијева

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10.09.2026 14:19

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков присуствује састанку руског предсједника Владимира Путина и предсједнице Танзаније Самије Сулуху Хасан у Великом кремаљском дворцу Кремља у Москви, у сриједу, 3. јуна 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Ramil Sitdikov

Портпарол Кремља Дмитриј Песков оцијенио је да је покушај организовања атентата на британске дипломате у Русији још једна провокација коју је режирао Кијев.

"Што се тиче покушаја организовања – заправо, саме организације разних врста провокација – то је очигледно дјело кијевског режима. Ту је и данашња информација наших специјалних служби о хапшењу човјека који је планирао атентат на британске дипломате у Москви", рекао је Песков новинарима.

Он је истакао да Европљани више немају контролу над Кијевом, што би требало да буде разлог за забринутост.

Федерална служба безбједности /ФСБ/ саопштила је раније данас да су њени агенти ухапсили агента Кијева – руског држављанина и запосленог у организацији задуженој за обезбјеђење Амбасаде Велике Британије у Москви – под оптужбом за издају, преноси Срна.

Поступајући по налогу украјинског блогера Дмитрија Карпенка, који користи псеудоним "Апостол Дмитро", ухапшени мушкарац је прикупљао податке о особљу британске Амбасаде у Москви, укључујући њихове кућне адресе, као и информације о обезбјеђењу дипломатског представништва и догађајима који се тамо одржавају.

Кијевски режим је желио да искористи те податке за вршење саботажа и терористичких напада на британског амбасадора у Москви и друге дипломате, како би за то окривио Русију и увукао Лондон у директан оружани сукоб са Русијом

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Тагови :

Русија

Дмитриј Песков

Кијев

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