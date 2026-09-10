Дара Бубамара пресјекла: Данима се брујало о њеном ангажману у Звездама Гранда

Аутор:АТВ редакција
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Дара Бубамара открила је шта ће се дешавати у наредном периоду када је њено жирирање у питању. Пјевачица је признала да ли остаје у "Звездама Гранда", али открила је један детаљ који нико није могао ни да претпостави.
Мјесецима се спекулисало да ли Дара Бубамара остаје у музичком такмичењу "Звезде Гранда" и шта се дешава са њеним преговорима, будући да јој је понуђена столица и у другом такмичењу.
Пјевачица није жељела да открива детаље разговора са челницима, а сада се огласила за Блиц и открила нам лијепе вијести.
"Видимо се у ‘Звездама Гранда’, остајем! Али ту није крај изненађењима. Ускоро ћете ме гледати у још једној емисији. Биће лудо, директно и потпуно у мом стилу! И наравно, Дара ће вас обрадовати новом пјесмом и спотом. Не стајем, радим пуном паром и јако", рекла је Дара за Блиц.
Пјевачица је недавно шокирала признањем да не искључује могућност преласка у неки други музички формат уколико добије бољу понуду.
"Шоубизнис је то, зашто да не... Ја сам пословна, лијепо ми је било са Цецом, са свим колегама, ако је неки бољи формат и понуда, зашто да не... Услови су битни, али на првом месту новац", била је брутално искрена пјевачица, која је и недавно алудирала на прелазак из једног такмичења у друго.
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