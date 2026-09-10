Авион у којем је био Зеленски умало погодио дрон

Аутор:АТВ редакција
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Авион којим је украјински предсједник Володимир Зеленски у уторак путовао у Осло на сахрану норвешког краља замало је погодио дрон приликом полијетања из Молдавије, рекао је у сриједу норвешки премијер Јонас Гар Сторе за јавни сервис НРК.
"Његов авион замало је погодио дрон у тренутку када је требало да полети из Молдавије. То је стварност са којом се суочава“, рекао је Сторе, који није навео извор те информације нити колико је дрон био близу, преноси Хина.
Званичници у Молдавији нису коментарисали Стореову изјаву.
Слијетања и полијетања на аеродрому у Кишињеву била су у уторак накратко обустављена због два дрона која су ушла у молдавски ваздушни простор. Неколико летова према главном граду слетјело је на аеродроме изван Молдавије или је било приморано да кружи у ваздуху, показују подаци платформе Флајтрадар24.
Један дрон пао је на поље и изазвао пожар, док је други наставио у румунски ваздушни простор.
Молдавска предсједница Маја Санду осудила је повреде ваздушног простора као „озбиљну пријетњу људским животима“, а осудила је и напад на гранични прелаз са Украјином у којем су погинуле двије особе.
Зеленски је у сриједу присуствовао сахрани норвешког краља Харалда V, ходајући иза његовог ковчега заједно са другим шефовима држава у центру Осла. Напустио је Норвешку убрзо након завршетка сахране.
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