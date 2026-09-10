Logo

Авион у којем је био Зеленски умало погодио дрон

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
10.09.2026 09:14

Коментари:

0
Украјински предсједник Володимир Зеленски разговара током заједничке конференције за новинаре са британским премијером Киром Стармером у Кијеву, Украјина, у четвртак, 16. јула 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Efrem Lukatsky

Авион којим је украјински предсједник Володимир Зеленски у уторак путовао у Осло на сахрану норвешког краља замало је погодио дрон приликом полијетања из Молдавије, рекао је у сриједу норвешки премијер Јонас Гар Сторе за јавни сервис НРК.

"Његов авион замало је погодио дрон у тренутку када је требало да полети из Молдавије. То је стварност са којом се суочава“, рекао је Сторе, који није навео извор те информације нити колико је дрон био близу, преноси Хина.

Званичници у Молдавији нису коментарисали Стореову изјаву.

Слијетања и полијетања на аеродрому у Кишињеву била су у уторак накратко обустављена због два дрона која су ушла у молдавски ваздушни простор. Неколико летова према главном граду слетјело је на аеродроме изван Молдавије или је било приморано да кружи у ваздуху, показују подаци платформе Флајтрадар24.

Један дрон пао је на поље и изазвао пожар, док је други наставио у румунски ваздушни простор.

Молдавска предсједница Маја Санду осудила је повреде ваздушног простора као „озбиљну пријетњу људским животима“, а осудила је и напад на гранични прелаз са Украјином у којем су погинуле двије особе.

Зеленски је у сриједу присуствовао сахрани норвешког краља Харалда V, ходајући иза његовог ковчега заједно са другим шефовима држава у центру Осла. Напустио је Норвешку убрзо након завршетка сахране.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Володимир Зеленски

авион

дрон

Украјина

Коментари (0)

Више из рубрике

"Српски Спајдермен" побјегао из затвора у Њемачкој: С крова скочио на дрво, још га траже

Свијет

"Српски Спајдермен" побјегао из затвора у Њемачкој: С крова скочио на дрво, још га траже

3 ч

0
Мерц отказао разговор с Трампом због његове подршке АФД-у

Свијет

Мерц отказао разговор с Трампом због његове подршке АФД-у

5 ч

0
Џон Ретклиф, директор америчке Централне обавјештајне агенције (ЦИА)

Свијет

Американци мијењају политику према сукобу у Украјини? Улога једног човјека може бити пресудна

5 ч

0
Беба је мало дијете које је тек рођено или је у првим мјесецима живота

Свијет

Рођена беба чији је ембрион замрзнут прије више од 22 године

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

53

Четири нове врсте инсеката добиле име по Тејлор Свифт

12

46

Фарма Јокић захваљујући подстицајима направила коморе за зрење сира

12

44

У Бањалуци обиљежен Дан ратних војних инвалида

12

40

Прихваћен посебан колективни уговор за запослене у органима управе

12

34

Словенија укида деветогодишњу основну школу: Катастрофалан пад знања покренуо велику реформу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима