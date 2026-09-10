"Српски Спајдермен" побјегао из затвора у Њемачкој: С крова скочио на дрво, још га траже

Аутор:АТВ редакција
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Српски „Спајдермен“ (35) извео је спектакуларно бјекство из затвора у Њемачкој. Пресјекао је решетке, попео се на кров и скочио на дрво испред зграде. Полиција и даље интензивно трага за њим.
Српски затвореник који је прошле недјеље побјегао из затвора у Дуизбургу, граду на западу Њемачке, наводно је сам себе називао „Спајдерменом“. Према наводима истражитеља, из затвора је побјегао тако што је са крова скочио на дрво испред зграде.
Бенџамин Лимбах, министар правосуђа њемачке савезне покрајине Сјеверна Рајна-Вестфалија, рекао је данас да бјегунцу још нема трага. Лимбах је парламентарном одбору за правосуђе објаснио да је затвореник уклонио решетку са прозора на трећем спрату, а затим се провукао уз четврти спрат и попео на кров.
Истражитељи вјерују да је са крова скочио на дрво уз улицу испред затвора и тако побјегао.
„Мали отвор и чињеница да је до бјекства дошло на знатној висини указују на то да је тај подухват био опасан по живот, те да је од затвореника захтијевао велику спретност“, рекао је Лимбах. „Могло би се рећи да би ријетко ко уопште био способан за такав бијег“, додао је он.
Власти сада разматрају додатне безбједносне мјере у затвору у Дуизбургу, али и у другим затворима у тој савезној покрајини. Лимбах је рекао и да ће од града Дуизбурга затражити да ореже дрвеће уз пут испред затвора.
Њемачка полиција у званичној потјерници наводи само презиме Стојановић, без имена. Дојче веле раније је објавио да га поједини медији наводе као Сашу Д., али полиција упозорава да се бјегунац раније користио различитим, дијелом лажним личним подацима.
Њемачка полиција раније је објавила да трага за 35-годишњим држављанином Србије. Висок је око 175 центиметара, а као један од препознатљивих знакова наводила се тетоважа жене на надлактици.
Бјегунац је у затвору у Дуизбургу био од почетка фебруара због сумње на тешку крађу. Раније је неправоснажно осуђен на шест година затвора због провала у станове, током којих су украдени вриједан накит и око 200.000 евра у готовини.
Након бјекства, истражитељи су у његовој ћелији пронашли скривени простор у поду. Из Министарства правосуђа тада су навели да се претпоставља како је ту чувао алат којим је успио да пресјече челичне решетке на прозору. Бјекство се догодило око 3.30 ујутру.
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