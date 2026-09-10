На глобалном плану: Између историје, политике и свијета који се мијења

Извор:
АТВ
У новој епизоди емисије „На глобалном плану” доносимо приче о најважнијим догађајима који су обиљежили протекле дане.
У фокусу је сахрана генерала Ратка Младића о којој су говорили и свјетски медији, који су одлучили да извјештавање сведу на етикете и квалификације па су уз саму вијест о хиљадама окупљених понављали изразе који нису прошли поред новинарске етике. Због тога постављамо питање гдје престаје информација, а гдје почиње политика.
Шта се из свега што је услиједило може закључити о односу Србије и Европске уније? Какав је стварни став Европе према посљедњим догађајима и какве посљедице они могу имати на европски пут ?
О тим питањима разговараћемо са гостом емисије, шефом мисије БиХ при ЕУ Обрадом Кесићем.
Доносимо и причу из Сједињених Америчких Држава, гдје се обиљежава годишњица терористичког напада 11. септембра – догађаја који је промијенио свјетску политику и безбједносну слику свијета.
Међу темама емисије биће и промјене у начину на који је представљена мапа свијета, као и питања која отварају нови прикази граница и територија. Говоримо и о Ајфеловом торњу, једном од најпознатијих симбола Париза, који је недавно био затворен за посјетиоце.
Посебну причу доносимо из Холандије, гдје ћемо вас повести на једну од највећих и најпознатијих парада цвијећа.
„На глобалном плану” и овај пут доноси преглед најважнијих тема са свих меридијана.
Емисију уређује и води Инес Ђанковић.
„На глобалном плану” четвртком од 20 часова и 10 минута.
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