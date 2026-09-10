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На глобалном плану: Између историје, политике и свијета који се мијења

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Извор:

АТВ

10.09.2026 09:58
На глобалном плану: Између историје, политике и свијета који се мијења
Фото: атв

У новој епизоди емисије „На глобалном плану” доносимо приче о најважнијим догађајима који су обиљежили протекле дане.

У фокусу је сахрана генерала Ратка Младића о којој су говорили и свјетски медији, који су одлучили да извјештавање сведу на етикете и квалификације па су уз саму вијест о хиљадама окупљених понављали изразе који нису прошли поред новинарске етике. Због тога постављамо питање гдје престаје информација, а гдје почиње политика.

Шта се из свега што је услиједило може закључити о односу Србије и Европске уније? Какав је стварни став Европе према посљедњим догађајима и какве посљедице они могу имати на европски пут ?

О тим питањима разговараћемо са гостом емисије, шефом мисије БиХ при ЕУ Обрадом Кесићем.

Доносимо и причу из Сједињених Америчких Држава, гд‌је се обиљежава годишњица терористичког напада 11. септембра – догађаја који је промијенио свјетску политику и безбједносну слику свијета.

Међу темама емисије биће и промјене у начину на који је представљена мапа свијета, као и питања која отварају нови прикази граница и територија. Говоримо и о Ајфеловом торњу, једном од најпознатијих симбола Париза, који је недавно био затворен за посјетиоце.

Посебну причу доносимо из Холандије, гд‌је ћемо вас повести на једну од највећих и најпознатијих парада цвијећа.

„На глобалном плану” и овај пут доноси преглед најважнијих тема са свих меридијана.

Емисију уређује и води Инес Ђанковић.

„На глобалном плану” четвртком од 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Инес Ђанковић

На глобалном плану

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