Битно: О генералу Ратку Младићу

Извор:
АТВ
"Битно" вечерас доноси рекапитулацију свих дешавања у вези са смрћу и сахраном генерала Ратка Младића, а које издваја наша Весна Азић.
Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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