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Битно: О генералу Ратку Младићу

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Извор:

АТВ

08.09.2026 19:06
Битно: О генералу Ратку Младићу
Фото: атв

"Битно" вечерас доноси рекапитулацију свих дешавања у вези са смрћу и сахраном генерала Ратка Младића, а које издваја наша Весна Азић.

Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

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Тагови :

АТВ

Битно

Весна Азић

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