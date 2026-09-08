Витор Баија за АТВ: Мурињо нас натјерао да вјерујемо у немогуће"

Аутор:АТВ редакција
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Бањалука је прошле седмице била у знаку другог издања "Adria sports conference" на којој је међу најзвучнијим гостима био португалски великан Витор Баија.
Бивши чувар мреже Порта, Барселоне и репрезентације Португала говорио је за АТВ, а том приликом се дотакао периода када је под вођством Жозеа Муриња освојио Лигу шампиона 2004. године.
"Било је невјероватно. Натјерао нас је да вјерујемо да је могуће. Када вођа искрено вјерује, играчи такође вјерују да је могуће. Када видите да је тренер добро припремљен, да је интелигентан, тактички веома снажан, комуницира једноставним ријечима, зна све играче, свих 25 појединачно, и из сваког извлачи максимум...то је била промјена парадигме о тренерима, такође. Није причао колективно, већ индивидуално. Играчи играју на различитим позицијама и морају знати да ли раде добро или раде погрешно. Ако причате генерално, никад не знате, морате да причате појединачно. Потом, ту је био и начин како нам је престављао противника. Кратко, али ствари које смо видјели и које смо анализирали биле су веома важне, јер нисмо били приморани да гледамо цијели меч 90 минута. Гледали смо офанзивне и дефанзивне транзиције, слободне ударце, корнере, кретање. Гледали смо на ДВД-у, били су то почеци, све у пет минута. Сва компилација набољих ствари код противника. Знали смо, у тим тренуцима све, само не ко је с ким цимер. Знали смо све детаље, то је анализа која је у том периоду понудила други приступ припремању противника", рекао је Баија.
По завршетку играчке каријере Баија је остао у фудбалу, а са доста успјеха обавља фунционерске улоге.
"Човјек сам из фудбала, ту сам у УЕФА и ФИФА, легендама Барселоне. Моја обавеза се односи на управљање клубова, као директор или спортски директор. На тржишту сам, тражим нове пројекте након напуштања Порта прије годину дана", каже Баија.
Један од најтрофејнијих играча свих времена упоредио је фудбал данас и некад.
"Доста је другачије. Постоје одређени квалитети који морају да буду присутни, морате да радите напорно, да будете доступни за учење, пазите на исхрану, на све ситуације које могу да вас одведу на други ниво. То је што се тиче играча, а као менаџери данас имамо нове податке, нове технологије, анализе, више сектора који помажу да донесемо праве одлуке. Медицински сектор, сектор за праћење учинка, сектор за скаутинг, сектор за праћење играча. Доста је људи укључено, уз лидерство и један прави пут и прави пројекат ка постизању савршенства. Ту сам, такође, да дам мишљење из своје перспективе о овим промјенама у фудбалу и о томе како можемо да се прилагодимо новом свијету", каже Баија.
Ове године у фокусу је било Свјетско првенство. Баија не крије да је разочаран наступом репрезентације Португала.
"Није било онако како смо очекивали. Очекивали смо много више, јер имамо невјероватно талентовану генерацију. Ствари нису биле добре на овом Мундијалу. Можда су били уморни, можда систем и тактика коју је селектор користио нису били најбољи на утакмицама које смо играли. Очекивали смо много више. Није то било Свјетско првенство каквом смо се надали", закључио је Баија.
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