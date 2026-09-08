Драма у њемачком фудбалу: Играч ухапшен јер је смртно отровао саиграча због освете?

Аутор:АТВ редакција
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Тридесетпетогодишњи фудбалер у Њемачкој, идентификован као Мариус, ухапшен је због сумње да је смртно отровао свог саиграча током путовања на крају сезоне.
Овај 35-годишњи фудбалер, који наступа за аматерски клуб ТуС Рокенберг, ухапшен је због сумње да је тајно отровао свог саиграча током тимског путовања. У инциденту су учествовали играчи њемачког аматерског клуба ТуС Рокенберг, који су отпутовали у Дрезден како би прославили крај сезоне.
Током путовања један играч по имену Филип изненада је почео да се осјећа лоше, а по повратку кући озбиљно се разболио, што је навело његову породицу да позове хитну помоћ.
Footballer arrested on suspicion of ‘fatally poisoning’ teammatehttps://t.co/55fJolwCzb— JOE (@JOE_co_uk) September 7, 2026
Одведен је у болницу, али је трагично преминуо сљедећег дана, 16. јуна 2025. године, у 30. години живота, упркос покушајима медицинских стручњака да га реанимирају.
У почетку је породица жртве вјеровала да је узрок његове болести било тешко тровање храном од рибе коју је тим јео током путовања.
Међутим, истрага је касније утврдила да је Филипов званични узрок смрти било отказивање више органа изазвано тровањем, јављају њемачки медији.
Мариус је накнадно идентификован као осумњичени у истрази.
„Претпостављамо да је ово био чин освете“, открио је виши јавни тужилац Томас Хаубургер локалним медијима, а претпоставља се да је чин освете настао због једне дјевојке.
„Сви смо изненађени и шокирани. Нико ово није очекивао. Надамо се да ће полиција успјети у потпуности да разјасни шта се догодило“, поручио је шеф фудбалског одјељења ТуС Рокенберга Мануел Баруфе у изјави за локалне медије.
Оптужени, који се тренутно налази у истражном затвору, засад се није огласио о оптужбама. Није осуђен ни за једно кривично дјело у вези са Филиповом смрћу и, у вријеме писања овог текста, ни он ни његови правни заступници нису јавно одговорили на оптужбе.
(Кликс)
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