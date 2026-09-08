Додик посјетио Христов гроб: Молитва за српски православни народ, Српску и Србију

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик посјетио је данас Христов гроб у Јерусалиму.
Предсједник Милорад Додик посјетио је данас Цркву Светог гроба у Јерусалиму, након састанка са јерусалимским патријархом Теофилом Трећим.
Додик ће у Израелу као почасни гост присуствовати обиљежавању десет година од смрти бившег израелског предсједника и премијера Шимона Переса.
У Храму Васкрсења Христовог запалио сам свијећу и помолио се за наш српски православни народ, Републику Српску и Србију. pic.twitter.com/f8q3gkrEr5— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 8, 2026
Планирано је да Додик присуствује комеморацији поводом десет година од Пересове смрти.
У делегацији Српске, коју предводи Додик, налази се и вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић, преноси Срна.
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