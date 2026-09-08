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Додик посјетио Христов гроб: Молитва за српски православни народ, Српску и Србију

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08.09.2026 11:52

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Предсједник Милорад Додик посјетио је данас Цркву Светог гроба у Јерусалиму, након састанка са јерусалимским патријархом Теофилом Трећим, јавља извјештач Срне.
Фото: X/Milorad Dodik

Предсједник СНСД-а Милорад Додик посјетио је данас Христов гроб у Јерусалиму.

Предсједник Милорад Додик посјетио је данас Цркву Светог гроба у Јерусалиму, након састанка са јерусалимским патријархом Теофилом Трећим.

Додик Јерусалим посјета
Додик Јерусалим посјета
ATV

Додик ће у Израелу као почасни гост присуствовати обиљежавању десет година од смрти бившег израелског предсједника и премијера Шимона Переса.

Планирано је да Додик присуствује комеморацији поводом десет година од Пересове смрти.

У делегацији Српске, коју предводи Додик, налази се и вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић, преноси Срна.

Делегација Републике Српске у посјети Израелу

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Тагови :

Милорад Додик

Христов гроб

Јерусалим

Израел

посјета

Хришћанске вриједности

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