Мурињо пред Интер: Желим побједу и прилику да са Реалом освојим Лигу шампиона

Аутор:АТВ редакција
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Тренер фудбалера Реал Мадрида Жозе Мурињо изјавио је данас пред утакмицу првог кола Лиге шампиона да жели побједу против Интера, истакавши да је узбуђен због могућности да са мадридским клубом постане првак Европе.
Фудбалери Реала дочекаће сутра од 21 сат Интер у Мадриду на стадиону "Сантијаго Бернабеу".
"Желим побједу. Могао бих да кажем да желим добру игру, али не желим да играмо добро као против Бетиса, а да изгубимо - желим побједу. Пред нама је осам кола, а циљ је пролазак и вјерујем да ћемо у томе успјети. Ипак, желим да ову утакмицу посматрам као јединствен меч, а не као само један у низу од осам", рекао је Мурињо, а преноси сајт клуба.
Он је навео да је послије анализе утакмице против Бетиса увјерен да је његов тим одиграо добро, иако је изгубио 1:0.
"Видио сам играче у издању какво волим - исцрпљене у свлачионици након утакмице и прилично опорављене на тренингу у недјељу. Имали смо пропуштене прилике. Сада смо спремни за сутрашњу утакмицу. Ако ме питате да ли сам узбуђен због могућности да освојим Лигу шампиона са Реал Мадридом - наравно да јесам, али то је потпуно одвојено од чињенице да то раније нисам постигао" изјавио је тренер Реала.
Мурињо је додао да му је драго што ће се састати са Интером, који је 2010. године водио до трофеја у Лиги шампиона.
"У Интеру ме несумњиво сматрају пријатељем прије и послије утакмице, али не вјерујем да ће ме током меча гледати као пријатеља док сам тренер Реал Мадрида. Иако нема много оних који су били ту у вријеме када сам ја водио тим. Ипак, срећан сам што ћу видјети људе који навијају за Интер прије или послије утакмице. Желим побједу и неће бити времена за размишљање о стварима из те веома лепе прошлости. Киву је 'мој' човјек, тај тим је 'мој' и увијек ће то бити. Много га волим и драго ми је што му добро иде. Биће ми задовољство да га загрлим пре и после утакмице, али не и током ње. Имаћу на уму чињеницу да нас везује тако значајна прошлост", рекао је Мурињо.
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