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Затворен Ајфелов торањ, разлог је бизаран!

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08.09.2026 07:56

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На табли је истакнуто обавјештење да је Ајфелов торањ затворен у 16 часова због топлотног таласа у Паризу, у суботу, 11. јула 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Aurelien Morissard

Ајфелов торањ у Паризу од јуче је био затворен за посјетиоце јер је особље ступило у штрајк због одлуке управе да током викенда са посла удаљи жене и да остану само мушкарци.

Француски дневник "Паризијен" објавио је, позивајући се на запослене, да је штрајк изазвао инцидент током викенда када је од женског особља затражено да се повуку са трећег спрата познате грађевине на захтјев стотињак чланова вјерске групе хиндуса.

Према наводима листа, групу је током посјете пратило само мушко особље.

У саопштењу објављеном на интернет страници Ајфеловог торња наведено је да је локација затворена из оперативних разлога.

Инцидент је изазвао негодовање у Паризу, а градоначелник Емануел Грегоар је подржао протест запослених на Ајфеловом торњу.

Није познато када ће торањ поново бити отворен за јавност, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ајфелов торањ

Париз

забрана

Протести

жалба

Радници

Емануел Грегоар

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