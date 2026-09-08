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Хајка на кћерку Здравка Чолића, све је покренуо Мирза Мустафагић

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08.09.2026 08:43

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Хајка на кћерку Здравка Чолића, све је покренуо Мирза Мустафагић

Керћка Здравка Чолића, Уна, у центру је хајке коју је покренуо тузлански "инфлуенсер" Мирза Мустафагић због чега је насљедница легендарног пјевача деактивирала профиле на друштвеним мрежама.

Разлог за хајку биле су реакције Уне Чолић на објаве посвећене преминулом генералу Ратку Младићу.

Мустафагић је подијелио садржаје посвећене Младићу, а које је Уна Чолић означила да јој се свиђају, и захтијевао је од кћерке Здравка Чолића да упути извињење.

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Након што је случај постао јаван, Чолић се директно обратила Мустафагићу и затражила да уклони објаве. Тврдила је да свој Инстаграм профил не води сама те да она није лајковала спорни садржај.

"Не знам шта сам ти ја згрешила да ме качиш на story, притом то ко шта лајкује, не водим сама свој Инстаграм. Нисам ја лајковала", написала је Чолић.

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Тагови :

Уна Чолић

Мирза Мустафагић

Ратко Младић

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